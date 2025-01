“Sebbene l’uscita dall’Oms non sia contemplata dal programma di governo, credo sia legittimo e costruttivo un dibattito che miri ad analizzare criticamente il suo ruolo, con particolare riferimento all’allocazione e all’utilizzo delle risorse e alla governance. È nostro dovere infatti assicurare che ogni euro investito nella salute globale sia impiegato nel modo più efficace possibile”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo al question time alla Camera sulla proposta di legge della Lega per l’uscita dell’Italia dall’Oms. “Anche leader internazionali che hanno espresso posizioni critiche verso l’Oms come il presidente Trump hanno messo in discussione principalmente l’allocazione delle risorse e le modalità operative dell’organizzazione, non il principio fondamentale della necessità di una governance globale della salute”, ha aggiunto Schillaci, sottolineando che non la strada “dell’isolamento, non è percorribile“.