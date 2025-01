La frase più sentita nelle ultime ore sia tra chi ha criticato il voto congiunto al Bundestag di Cdu e AfD sul nuovo pacchetto immigrazione sia tra coloro che lo hanno esaltato è soprattutto una: “Il muro è caduto“. Si tratta della barriera immaginaria, il cordone sanitario che dal Dopoguerra tutti i partiti democratici tedeschi avevano creato intorno alle formazioni ultranazionaliste. Ma con lo spostamento a destra dell’Unione Cristiano-Democratica sotto la guida del leader Friedrich Merz e l’ascesa di Alternative für Deutschland, intorno al 23% secondo gli ultimi sondaggi, questi paletti sembrano traballare. E tra chi ha deciso di protestare per questo precedente c’è anche chi delle conseguenze dell’ultranazionalismo porta ancora oggi i segni sul proprio corpo. Così Albrecht Weinberg, uno dei sopravvissuti ad Auschwitz ancora in vita, ha deciso di restituire la sua croce federale al merito.

La decisione di Weinberg è arrivata dopo essersi confrontato con il fotografo e regista italo-tedesco Luigi Toscano, anche lui intenzionato a restituire l’onorificenza, come riportano diversi media tedeschi, compresa la Dpa. I due, stando almeno a quanto riportato, si recheranno insieme dal presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier per restituire la medaglia: “Se non ci riceverà, gliela getteremo nella cassetta della posta“, ha affermato Toscano alla Dpa dicendosi “indignato” per quel che è accaduto. “Mi sento tradito nei miei valori democratici“, ha concluso.