Lo spazio aereo del Belgio è stato chiuso a causa di un problema tecnico ai sistemi di Skeyes, la società pubblica belga responsabile del controllo del traffico. Intorno alle 15 è emerso un malfunzionamento nel sistema. Nessun aereo ha potuto decollare o atterrare negli aeroporti di Bruxelles-Zaventem, Anversa, Ostenda, Charleroi e Liegi.

Inoltre, tutti gli aerei nello spazio aereo controllato da Skeyes – fino a 7.500 metri di altitudine – sono stati dirottati verso Paesi vicini, con un sistema di backup che ha garantito la sicurezza. Il traffico è poi pian piano stato ripristinato verso le 16.15.

Secondo quanto ricostruito da Le Soir, il radar Canac, il principale radar che monitora le operazioni nel cielo belga, è andato fuori servizio. Al momento non è stato reso noto perché il sistema è andato in down costringendo la società ad adottare le misure di sicurezza per gli aeromobili che erano in volo e a fermare tutti i vettori che erano in procinto di decollare.