La nomina di Robert F. Kennedy Jr come segretario alla Sanità della nuova amministrazione Trump rischia di saltare. E a frenare le sue ambizioni di governo potrebbero essere proprio alcuni conservatori che al Senato, mercoledì e giovedì, discuteranno sul via libera definitivo alla sua entrata in carica. Troppo controverse le sue posizioni sull’aborto e la volontà di rivoluzionare i finanziamenti alla ricerca biomedica e il settore alimentare, colpendo importanti fette dell’agricoltura americana. Anche il New York Post, giornale di proprietà di Rupert Murdoch, ha lanciato un appello al boicottaggio della sua nomina, mentre la cugina Caroline Kennedy ha definito l’aspirante ministro trumpiano “un predatore“. Lui si è difeso: “Non sono un no vax“.

Sono tanti i politici, gli scienziati e Premi Nobel che si sono schierati contro la sua nomina. Anche conservatori. Oltre 25mila professionisti dell’American Public Health Association l’hanno criticata a causa del “disprezzo costante delle prove scientifiche”. Circa 15mila medici hanno firmato una lettera diffusa dal Committee to Protect Health Care criticando la scelta “sconsiderata” di Trump. Contro si sono espressi anche il board editoriale del Wall Street Journal e Americans Advancing Freedom, un gruppo conservatore co-fondato dall’ex vicepresidente Mike Pence.

E non mancano, di conseguenza, i senatori repubblicani pronti a non appoggiare la sua nomina. Come ad esempio Mitch McConnell, Susan Collins e Lisa Murkowski, gli stessi che hanno già votato contro Pete Hegseth, diventato segretario alla Difesa grazie al voto decisivo del vicepresidente JD Vance. Se si aggiunge un altro no e i dem votano compatti, Kennedy rischia la bocciatura. Alcuni senatori repubblicani chiedono il chiarimento delle posizioni di Rfk prima di esprimersi, ad esempio su uno dei temi più controversi: quello dei vaccini. A occuparsi della nomina saranno due commissioni al Senato: mercoledì quella delle Finanze e giovedì quella preposta a Istruzione, Lavoro e Pensioni.

Contro Kennedy si è schierato anche il New York Post che lancia un appello ai senatori americani: Rfk Jr “è l’uomo sbagliato per l’incarico sbagliato”. Il board editoriale invita i senatori a ricordare come Trump lo descrisse nell’aprile del 2024, ovvero come un “lunatico radicale di sinistra“. Kennedy è “un pericolo per la nostra salute”, aggiungono.

E un ritratto molto negativo lo disegna anche la cugina Caroline Kennedy che in una lettera-appello ai membri del Senato lo definisce “un predatore le cui vittime sono state membri della famiglia e genitori di bambini malati“. Sostiene che sia “afflitto da una dipendenza dall’attenzione e dal potere” e afferma che la sua “crociata contro i vaccini” è anche servita ad arricchirlo. “Conosco Bobby da sempre. Non mi stupisce che tenga in casa uccelli da preda perché è lui stesso un predatore”. Caroline lo ha poi definito un ipocrita perché ha scoraggiato i genitori dal vaccinare i propri figli pur avendo lui stesso vaccinato i suoi. L’ex ambasciatrice afferma che “facendo leva sulla sua personalità” il cugino ha indotto altri membri della famiglia Kennedy a seguirlo nella strada della dipendenza dalla droga. “La sua cantina, il suo garage, la stanza dove dormiva al college erano centri di azione dove la droga era disponibile e dove lui si vantava quando metteva pulcini o topi nel frullatore per darli in pasto ai suoi falchi. Era spesso una scena perversa di disperazione e di violenza, peccato però che altri “fratelli e cugini da lui incoraggiati verso l’abuso di droga e alcolici abbiano sofferto di dipendenze, malattie e in alcuni casi siano morti mentre lui ha continuato a mentire tutta la sua vita”.

“Non sono anti-vaccini né anti-industria” farmaceutica, replica l’aspirante ministro affermando di essere “pro sicurezza” e che tutti i suoi figli sono vaccinati: “Credo che i vaccini abbiano un ruolo cruciale nella sanità”, si legge nella testimonianza ottenuta da Bloomberg e preparata per le audizioni nelle due commissioni. In passato, però, aveva definito i vaccini contro il Covid-19 “un crimine contro l’umanità”.