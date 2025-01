D’ora in poi l’Africa dovrà andare avanti da sola? E’ quello che pensano non pochi osservatori sul futuro del continente. I “100 editti” di Donald Trump firmati il giorno del suo insediamento formalmente definiti “ordini esecutivi” di 90 giorni, disegnano per l’Africa un futuro tutto da riscrivere.

La sospensione di tutti gli aiuti al continente: nel 2023, un quarto della dotazione di aiuti degli Stati Uniti è andato ai paesi africani, per un importo totale di 17,4 miliardi di dollari.

Il ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): dalla creazione dell’Oms, gli Stati Uniti sono stati il maggior donatore dell’Oms, contribuendo con 1,28 miliardi di dollari nel biennio 2022-2023. L’uscita – data ormai per certa alla fine del 2025 – dell’America dalla Oms lascerà di fatto la maggior parte dei paesi africani in condizioni sanitarie non accettabili dato che negli ospedali, quando esistono, manca quasi tutto. L’avvento di epidemie e pandemie è un incubo per gli africani, che fino ad oggi hanno potuto contare solo ed esclusivamente sul supporto dell’Oms.

Infine la sospensione del sostegno economico e politico alla diaspora africana negli Stati Uniti, ovvero l’annullamento del Consiglio consultivo del presidente sull’impegno della diaspora africana negli Stati Uniti (PAC-ADE). Gli americani neri costituiscono circa il 13% della popolazione americana (circa 44 milioni di persone). Sono convinto che le “elite governative” dei paesi africani – anche quelle che hanno visto di buon occhio questo “come-back” salutato con soddisfazione – capiranno presto che è arrivato il momento di prendere in mano una volta di più il loro destino. Soprattutto considerando che li aspettano almeno quattro anni di Trump.

Gli “aiuti”, a prescindere dalla quantità, non portano in sé automaticamente “progresso” (lo abbiamo visto tutti) e il nuovo corso americano cambierà giocoforza anche i rapporti con tutte le altre potenze economiche del pianeta. L’Africa dovrà farsi sempre più parte attiva di questo nuovo scenario. Appuntamento al prossimo G20 che si terrà a Johannesburg in Sud Africa. Sempre che Trump con un suo editto non cancelli anche quello.