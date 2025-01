“Mia moglie ha fatto tutto da sola. Anche sua madre, sua sorella e tutta la famiglia sono rimasti senza parole”. Con queste parole, Omogo Chiediebere Moses racconta a Cinque Minuti la sua versione inerente alla vicenda di Rosa Vespa, la moglie, che ha finto una gravidanza e rapito una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. “Sapevo della festa in casa perché l’avevo preparata anche io”, spiega Moses. “Dopo quello che è successo, non riesco a immaginare cosa sarà di noi”. La coppia è stata fermata dalla polizia proprio mentre, circondata da parenti, festeggiava il presunto ritorno a casa della donna dopo il parto. La casa era addobbata con festoni azzurri: Vespa aveva raccontato di aver dato alla luce un bambino. Ma la verità è emersa grazie alle telecamere di sorveglianza: la neonata era stata sottratta alla nonna con uno stratagemma.

Nei giorni scors Moses è stato scarcerato e dichiarato completamente estraneo ai fatti. “Ho creduto a mia moglie perché siamo insieme da quasi tredici anni“, ha dichiarato Moses a Bruno Vespa. “Prima di partire, lo scorso maggio, per il funerale di mia madre, mi aveva detto di essere incinta, e io non avevo motivo di dubitarne. Quando sono tornato ad agosto, la sua pancia era cresciuta. Faceva analisi e controlli, e nessuno in famiglia aveva sospettato nulla: né mia suocera né sua sorella”.

Vespa aveva anche simulato i cambiamenti fisici tipici della gravidanza. “La sua pancia cresceva, e lei continuava a ripetere che il medico le aveva comunicato che sarebbe stato un maschietto”, ha continuato Moses. “Il 21 gennaio sarebbe dovuta tornare a casa dopo il parto. Ho preso mezza giornata di permesso al lavoro per accompagnarla, ma c’erano già delle stranezze. Lei sosteneva che il medico non avesse ancora firmato la lettera di dimissioni”. Moses ha concluso: “Non riesco a capacitarmi di come abbia potuto fare tutto questo”.