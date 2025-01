Di Giovanni Ghirga (Comitato scientifico Associazione Medici per l’Ambiente)

Il ritorno ai combustibili fossili sotto l’amministrazione Trump non è solo una scelta politica miope, ma una scommessa pericolosamente irresponsabile, capace di provocare un’impennata dei premi assicurativi, segnale inequivocabile del crescente costo economico e ambientale dell’inazione sul cambiamento climatico. Il ritorno ai combustibili fossili— carbone, petrolio e gas —non rappresenta solo un cambio di rotta politico, ma un azzardo che colloca gli Stati Uniti su un percorso pericoloso, sia dal punto di vista ambientale che economico. Abbracciando queste fonti energetiche superate, il Paese rischia di annullare anni di progressi nella lotta al cambiamento climatico, gravando al contempo i cittadini con costi in continuo aumento. Tra le conseguenze più immediate e tangibili, si registra un’impennata dei premi assicurativi—sia per le proprietà che per la salute—un costo nascosto che rischia di destabilizzare famiglie, imprese e persino l’economia nel suo complesso.

I combustibili fossili, soprattutto il carbone, sono tra le fonti energetiche più inquinanti. Sono responsabili di enormi emissioni di anidride carbonica e di sostanze nocive come ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato. L’aumento della dipendenza da questi combustibili accelera il cambiamento climatico, rendendo i disastri naturali sempre più frequenti e gravi. Uragani, incendi, inondazioni e siccità non sono più eventi rari, ma crisi annuali. E ogni disastro porta con sé un costo finanziario sempre più pesante.

Le compagnie assicurative stanno già lottando per tenere il passo con l’aumento dei costi legati ai danni climatici. Proprietà distrutte, infrastrutture al collasso e comunità intere lasciate vulnerabili sono ormai una realtà. Per mitigare queste perdite, gli assicuratori stanno aumentando i premi, soprattutto nelle aree più a rischio di eventi climatici estremi. Le regioni costiere colpite dagli uragani, le zone a rischio incendi nell’Ovest e quelle soggette ad alluvioni in tutto il Paese stanno registrando un’esplosione dei costi assicurativi. In alcuni luoghi, la copertura è diventata così costosa— o del tutto indisponibile — che famiglie e imprese restano senza protezione. Questi “deserti assicurativi” creano un ciclo pericoloso: senza copertura, le persone non possono ricostruire, i valori immobiliari crollano e le economie locali collassano.

Anche i premi per le assicurazioni sanitarie sono destinati a crescere, poiché la dipendenza dai combustibili fossili aggrava i problemi di salute pubblica. La combustione di carbone, petrolio e gas rilascia particolato fine e sostanze chimiche tossiche che aumentano le malattie respiratorie e cardiovascolari. Alti livelli di inquinamento atmosferico sono associati a un numero maggiore di casi di asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), malattie cardiovascolari e tumore ai polmoni. Inoltre, lo stress causato dai disastri climatici genera spesso problemi di salute mentale, come ansia, depressione e disturbo post-traumatico da stress (PTSD), mettendo ulteriore pressione sul sistema sanitario. Con l’aumento di questi impatti sulla salute, gli assicuratori si troveranno ad affrontare costi più elevati, che inevitabilmente verranno trasferiti ai consumatori, aumentando ulteriormente i premi delle polizze sanitarie.

Gli effetti a catena di questa crisi si estendono ben oltre le singole famiglie. Le piccole e medie imprese, il pilastro dell’economia statunitense, sono particolarmente vulnerabili. L’aumento dei costi assicurativi — sia per le proprietà che per i piani sanitari dei dipendenti — è insostenibile per molte di esse, costringendole a chiudere e a licenziare personale. Anche i governi stanno subendo una pressione crescente. Con un numero sempre maggiore di persone che non può permettersi l’assicurazione, il peso finanziario della ricostruzione post-disastro e della sanità ricade sui bilanci federali e statali, drenando risorse da altri servizi essenziali.

Questa situazione pone gli Stati Uniti in una posizione precaria, una nazione sull’orlo del collasso finanziario e ambientale. Mentre altri Paesi investono in energie rinnovabili e infrastrutture resilienti al clima, gli Stati Uniti si aggrappano a un modello insostenibile che danneggia il pianeta e ne erode la competitività economica. L’energia pulita non è più un lusso o un dibattito ideologico: è una necessità, una strada verso stabilità e prosperità.