Piccolo allarme per Jannik Sinner durante la finale degli Australian Open 2025 contro Alexander Zverez (qui la diretta del match). Durante il sesto game del secondo set, l’azzurro numero 1 al mondo si è toccato la coscia, poco sotto il gluteo. Ha sentito un leggero dolore dopo un recupero in allungo di rovescio. Già in semifinale, contro Ben Shelton, Sinner aveva accusato dei crampi nel corso del terzo set. Mentre agli ottavi contro Holger Rune aveva accusato un malore, prima di riprendersi e vincere il match. In questo caso però l’altoatesino non sembra aver avuto ripercussioni dopo lo spavento iniziale: ha continuato a giocare la finale con scioltezza e ha vinto anche il secondo set al tie-break.

L’analisi della finale

Sinner può diventare il più giovane tennista a vincere due trofei consecutivi al Melbourne Park dai tempi di Jim Courier nel 1992 e nel 1993 e per replicare le gesta di Rafa Nadal al Roland Garros nel 2005 e 2006, diventando il primo dai tempi dello spagnolo a confezionare un bis negli Slam a uno esatto dal suo primo titolo.

Sinner-Zverev, la finale in numeri: scopri le possibili chiavi del match

I precedenti: Zverev guida 4 a 2 nei precedenti contro Sinner. L’ultima volta a Cincinnati vinse l’azzurro, nell’ultimo incrocio in uno Slam agli Us Open 2023 trionfò Zverev. Qui l’analisi completa delle loro sfide.

La speranza di Sinner: Se un anno fa il successo agli Australian Open fu quasi una liberazione, tanto era bramato e atteso, oggi un’altra vittoria avrebbe il sapore della consacrazione, del definitivo ingresso tra i grandi dello sport italiano e mondiale.

La speranza di Zverev: Il tedesco ha già perso due finali Slam al quinto set. In una carriera da campione (23 titoli, tra cui due Atp Finals, più un oro olimpico), questa resta l’unica macchia. Un tabù che il tedesco vuole spezzare oggi a Melbourne.