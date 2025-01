Tutte partite molto tirate, con tanti tie-break e spesso decise all’ultimo set. Giusto per capire di che tenore potrebbe essere la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, il numero 1 contro il numero 2 al mondo. Una finale tra i due è una prima volta assoluta. Ma i precedenti non mancano, sono già sei: Zverev guida per 4 a 2. I numeri, nel complesso, dicono che sarà ovviamente una sfida equilibrata. L’ultimo incrocio tra i due invece ha visto trionfare Sinner, in quella che di fatto fu una finale anticipata del Masters 1000 di Cincinnati ad agosto scorso. Anche quello fu un match durissimo: 7-6, 5-7, 7-6. Giusto per ribadire quanto equilibrio c’è nelle partite con in campo l’altoatesino e il tedesco.

Il primo incrocio risale al 2020: un giovane altoatesino dai capelli rossi, nemmeno 20enne, stupì Parigi battendo Zverev in 4 set agli ottavi del Roland Garros. Poi però il tedesco è uscito vincente dai successivi 4 match contro Sinner. Vinse sia sul cemento indoor di Colonia, sia sulla terra rossa di Montecarlo, sia per due volte sul cemento degli Us Open. La vittoria più significativa risale al 5 settembre 2023, quando sconfisse l’altoatesino agli ottavi di finale dello Slam americano. Un match massacrante: oltre 4 ore di pura battaglia, con Zverev vittorioso 6-3 al quinto set. Per Sinner è stato, col senno del poi, il punto di svolta della carriera. Dopo quel match perso nella notte newyorchese, ha iniziato infatti a macinare trionfi a ripetizione. Quella rimane ad oggi l’ultima sconfitta dell’altoatesino in uno Slam sul cemento, visto che nel 2024 ha conquistato Australian Open e Us Open, e adesso è di nuovo in finale a Melbourne.

1. Roland Garros 2020 (Ottavi di finale)

Il primo confronto tra Sinner e Zverev avvenne agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. In quell’occasione, il giovane italiano si impose con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale in un torneo del Grande Slam.

2. Colonia 2020 (Semifinale)

Poco dopo, i due si ritrovarono in semifinale nel torneo indoor di Colonia. Questa volta fu Zverev a prevalere, vincendo con un 7-6 6-3.

3. Us Open 2021 (Ottavi di finale)

Il primo confronto sul cemento di New York vide ancora Zverev avere la meglio senza perdere set, anche se furono tutti equilibrati: 6-4, 6-4, 7-6.

4. Monte Carlo 2022 (Quarti di finale)

Nel Masters 1000 di Monte Carlo 2022, Zverev e Sinner si affrontarono nei quarti di finale. Un altro match deciso in pochi punti, il tedesco ebbe la meglio con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-6.

5. US Open 2023 (Ottavi di finale)

Agli US Open 2023, i due si sfidarono ancora negli ottavi di finale. Zverev riuscì a imporsi in una maratona di cinque set, concludendo l’incontro con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

6. Cincinnati 2024 (Semifinale)

L’ultimo confronto prima della finale degli Australian Open 2025 si svolse a Cincinnati nel 2024. In una partita intensa, Sinner riuscì a interrompere la serie di vittorie di Zverev, vincendo con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-6, firmando così la sua seconda vittoria contro il tedesco.