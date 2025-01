L’Australian Open 2025 è giunto all’atto conclusivo. Domenica 26 gennaio Jannik Sinner affronta Alexander Zverev sulla Rod Laver Arena nell’attesissima finale del torneo tra il numero 1 e il numero 2 del mondo. In semifinale, il tedesco ha eliminato il fuoriclasse serbo Novak Djokovic, che si è però arreso a causa di un’infortunio muscolare dopo aver perso il primo set. L’altoatesino invece sogna di riconfermarsi campione dopo aver battuto Danil Medvedev nella finale dello scorso anno.

Sinner-Zverev

Il numero uno contro il numero due al mondo. Cosa volere di più dalla prima finale Slam dell’anno? Sinner cerca il terzo trionfo Major della sua carriera, mentre Zverev spera di ottenere il suo primo successo, dopo due finali perse. L’altoatesino è approdato nuovamente all’ultimo atto della competizione dopo aver strapazzato l’americano Ben Shelton in 3 set. Per quanto riguarda i precedenti, Zverev è in vantaggio complessivamente per 4-2 su Sinner. Il numero uno al mondo aveva vinto per 7-6(9), 5-7, 7-6(4) nell’ultima sfida andata in scena nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno, mentre il tedesco è avanti 2-1 nei confronti a livello Slam: due successi agli ottavi degli US Open tra 2021 e 2023 e un ko agli ottavi di finale del Roland Garros 2020.

Quando giocano Sinner e Zverev

Jannik Sinner contro Alexander Zverev – Rod Laver Arena, sessione notturna – a partire dalle ore 9:30 italiane.

Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.