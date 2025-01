Novak Djokovic si è presentato in conferenza stampa con il morale a terra: è stato sconfitto. Non tanto dal suo avversario nella semifinale dell’Australian Open 2025, Alexander Zverev, ma da un problema fisico. Uno strappo alla coscia sinistra l’ha costretto così a interrompere la sua corsa al 25° Slam. “Ho cercato di curarmi con farmaci e fisioterapia, ma non c’è stato niente da fare”, ha ammesso il serbo.

Il numero 7 al mondo di solito sbrana i suoi avversari, ma questa volta ha dovuto arrendersi a se stesso: “Non ho colpito una palla dal giorno del match contro Alcaraz“, ha svelato nella conferenza stampa post match. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto dopo la vittoria nei quarti con lo spagnolo, è stata un brutto colpo: strappo muscolare. E se un paio di anni fa, nonostante una lesione, era riuscito a vincere il torneo di Melbourne, questa volta nulla ha potuto: “I primi colpi che ho tirato sono stati nel riscaldamento con Sascha – ha proseguito il fuoriclasse serbo -. Stavo bene, ma man mano che giocavo il dolore peggiorava. Se avessi vinto il primo forse set avrei potuto provarci ancora un po’, ma non sono certo che sarei arrivato fino alla fine della partita”. Adesso sorgono molti dubbi: cosa ne sarà dei prossimi impegni? E il rapporto con Murray proseguirà?: “Ora la botta è calda, quindi sarà importante riprendersi prima di fare qualsiasi tipo di valutazione. Con Andy mi sono trovato molto bene, vedremo come proseguire. Ora tornerò a casa, ci cureremo e vedremo se giocherò a Doha. E infine, Djokovic ha rivolto un pensiero per il primo finalista del torneo: “Zverev merita il suo primo Slam. Farò il tifo per lui e spero che ce la faccia qui”.