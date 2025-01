“Non ho mai detto a nessuno che avrei dato le dimissioni sul rinvio a giudizio sulle false comunicazioni per una posta di valutazione, ho sempre detto che sulla cassa Covid avrei fatto se fossi stata rinviata a giudizio, cosa che per adesso non c’è stata, un passo indietro perché ne capisco le motivazioni politiche“. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione della Motor Bike Expo a Verona. “Capisco che c’è una gogna, un attacco, non so nemmeno come chiamarlo, un accanimento su questa cosa. Sono assolutamente tranquilla, confidente, credo nei magistrati, ci si difende nei processi, non ci si difende sui giornali e io sono una che non patteggerà mai“.