“Il primo set è stato veramente duro e cruciale. Oggi Shelton non ha servito come avrebbe voluto, abbiamo risposto meglio di come abbiamo servito. Il primo set mi ha dato fiducia, sono soddisfatto di come ho gestito le emozioni. Sono felice di essere di nuovo in finale“. Lo dice Jannik Sinner, vincitore della seconda semifinale degli Australian Open contro lo statunitense Ben Shelton. L’altoatesino ha schiantato in 3 set (7-6, 6-2, 6-2) l’americano. Ora se la vedrà con Zverev per difendere il titolo di campione in carica.

Al termine del match, nella consueta intervista sul campo, il numero uno al mondo ha mostrato grande umiltà elogiando tutti i componenti del suo staff : “Dal fisioterapista al preparatore atletico. C’è un grande lavoro anche con tutti gli allenatori avuti. Decidere di cambiare, in passato, è stato importante. Avevo preso decisioni importanti quando avevo 13 anni. Questo team mi ha fatto diventare un giocatore diverso, Vagnozzi e Cahill sono diversi e hanno anche una grande differenza di età (ride ndr)”. Proprio su Cahill, che ha annunciato il suo addio al termine della stagione: “È l’ultima stagione di Darren e sono felice di lottare di nuovo per il titolo. La stagione è ancora lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande. Il lavoro è ancora da completare”. In finale contro Zverev “sarà una partita difficilissima, ci sono tanti precedenti equilibrati. Tutto può succedere. È alla caccia del suo primo Slam, ci sarà tanta tensione. È bello essere di nuovo in questa posizione, sarà una giornata speciale”.