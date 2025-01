Australian Open, Sinner-Shelton 3-2| La cronaca del match

Controbreak Sinner! L’italiano riporta il discorso in parità, prima di sorpassarlo vincendo il terzo game consecutivo. Shelton continua ad avere problemi con il dritto.

Si gira sul 2-1 a favore dello statunitense. Shelton sbaglia tanto con il dritto, ma Sinner ha messo solo una prima su 6 punti. Terzo game vinto rapidamente dall’altoatesino.

Subito break di Shelton. Il primo game va all’americano.

Comincia il primo set della semifinale con Sinner al servizio

Sinner fa il suo ingresso in campo: inizia il riscaldamento.

L’ultima semifinale degli Australian Open 2025 comincia a breve sulla Rod Laver Arena. I giocatori stanno per entrare in campo.

Alla Rod Laver Arena, Sinner vuole difendere lo scettro di campione in carica dell‘Australian Open. Per tornare in finale, dovrà però superare l’ostacolo Ben Shelton, capace di eliminare Lorenzo Sonego in 4 set nel precedente turno. L‘americano è anche l’ultimo tennista al di fuori della top 10 ad aver battuto il numero 1 al mondo: era il 2023, nel Masters 1000 di Shangai. Il totale dei precedenti vede l’italiano in vantaggio per 4 a 1. Quindi, se Sinner giocherà come nelle precedenti sfide con l’americano non dovrebbero esserci problemi. Di fronte, però, avrà uno Shelton in grande forma che proverà con la sua sfrontatezza a mettere in dubbio le certezze del numero 1 al mondo.