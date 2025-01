Nuovo sciopero delle Ferrovie previsto per il prossimo weekend. I lavoratori del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 21 di sabato 25 gennaio alle 20:59 di domenica 26 gennaio.

Alcuni treni, fa sapere il sito di Trenitalia, “possono subire cancellazioni o variazioni” e l’agitazione sindacale potrebbe modificare il servizio anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. “Lo sciopero nazionale, proclamato da alcune sigle sindacali autonome – si legge in una nota di Fs – potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia”.

“Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio”, informa ancora la nota.

Gli organizzatori della protesta sono i sindacati Cub trasporti, Sgb e Usb lavoro privato.

La lista dei treni garantiti da Trenitalia è disponibile sul sito (qui il link). Alcuni treni sono garantiti, soprattutto sulle tratte a lunga percorrenza, ma Trenitalia avvisa i passeggeri che chi intende rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato per gli Intercity e Frecce e fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni Regionali. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, secondo la disponibilità dei posti.

Possibili disagi anche per l’azienda privata Italo. Non mancano treni garantiti (qui il link), ma sono previste diverse cancellazioni.