The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Lautaro da 8, Bayern (4) e City (3) appese a un filo. Cannavaro stecca l’esordio

Quattro squadre italiane con vista sugli ottavi di finale: una buona notizia per il nostro calcio e i suoi conti economici sgangherati. All’Inter basta un punto al Mezza con il Monaco per l’accesso diretto, Milan e Atalanta per chiudere tra le prime otto devono vincere a Zagabria e Barcellona, mentre è più complicato il discorso per la Juventus: battere il Benfica è fondamentale, ma l’eventuale sorteggio dei playoff non si annuncia rassicurante. E poi: il crollo del Manchester City a Parigi, il ko del Bayern Monaco a Rotterdam, l’acuto del Real Madrid (secondo i dati Deloitte primo club a superare un miliardo di entrate nella Football League Money), la splendida follia di Benfica-Barcellona, fino alla festa di Bologna che saluta l’Europa conquistando il primo successo contro il Borussia Dortmund (esonerato a fine match Nuri Sahin): tanta polpa nella settima e penultima giornata di Champions.

IN

8 BENFICA-BARCELLONA

Voto alla partita, la più spettacolare in assoluto, con nove reti, frutto di belle giocate, svarioni individuali con l’ex juventino Szczesny protagonista – due gol sulla coscienza del portiere polacco – ed errori di squadra (il 5-4 di Raphinha incassato dai portoghesi in contropiede al 96’ è da campionato amatoriale). Sotto la pioggia che ha flagellato l’Estadio da Luz di Lisbona, il Barça ha portato a casa la qualificazione diretta agli ottavi, ribadendo vizi e virtù.

8 LAUTARO

Il gol allo Sparta Praga è un capolavoro. Un gioiello, che ripropone la classe del capitano dell’Inter. L’argentino è un fior di campione che ha pagato, a inizio stagione, il peso della Coppa America e di una preparazione affrettata. Citazione e stesso voto per Julian Alvarez: doppietta al Bayer Leverkusen, il 2-1 è un capolavoro. L’Atletico Madrid e Simeone ringraziano.

7 IL TACCO DI JUDE

L’inglese regala due assist nel 5-0 del Real agli austriaci: il secondo, di tacco, è sublime. Notte Galactica per i Blancos, con la doppietta di Rodrygo e la rete numero 100 di Vinicius dopo 291 gare. La Gazzetta, per dovere di cronaca, ci ricorda che Cristiano Ronaldo toccò quota 100 dopo 105 match.

7 ATALANTA

Il 5-0 sullo Sturm Graz, dopo il calo in campionato, certifica lo spessore internazionale dei bergamaschi. La banda di Gasperini si gioca ora l’accesso diretto agli ottavi nella tana di un Barcellona con la pancia piena. Preparate i pop corn: il 29 gennaio allo stadio Olimpico ci sarà da divertirsi.

7 BOLOGNA

Il 2-1 sul Borussia Dortmund, con i tedeschi ribaltati tra il 71’ e il 72’ con Dallinga e Iling-Junior, regala una notte da urlo al Bologna. L’Europa è andata, ma la dignità è salva e si può fare festa anche dopo un’eliminazione. Vincenzo Italiano, uno dei portabandiera del calcio all’assalto, rivela di fronte alle telecamere di Sky: “Nella ripresa abbiamo cercato di colpire il Borussia nei suoi punti deboli”. Musica per le orecchie di Fabio Capello: “Bravo Italiano, studiare gli avversari e sfruttare le sue lacune è segnale di intelligenza e di umiltà. Il calcio è anche questo”. Dedicato ad Arrigo Sacchi.