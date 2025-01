L’ultima volta, alle Atp Finals, Alex De Minaur aveva lanciato una racchetta. Agli Australian Open è passato dalla frustrazione alla rassegnazione: i quarti di finale nella sua Melbourne potevano essere la grande occasione, invece Jannik Sinner lo ha battuto per la decima volta su 10 incontri, per di più con un dominante 6-3, 6-2, 6-1. De Minaur, che ha costruito intorno alla sua tempra una carriera che lo ha portato fino alla top 10 del ranking mondiale, è parso quasi sfibrato dall’incapacità di opporre una resistenza al gioco debordante di Sinner. Che a fine partita ha ammesso: “Sono molto soddisfatto della mia prestazione“. È stato un massacro tennistico, ma l’australiano come al solito ha provato in ogni modo a sottrarsi all’ineluttabile. Almeno fin che ha potuto. E alla fine ha quasi chiesto scusa al pubblico (vedi foto in evidenza) per non essere riuscito nell’impresa.

Ma dopo una partita così dura da digerire, anche mentalmente, De Minaur si è perfino trovato di fronte a duro commento da parte di un utente sui social. Tale Pavyy G, auto-sedicente tennis blogger che in realtà nell’ambiente tennistico è noto soprattutto per essere un fan di Novak Djokovic (ha oltre 28mila follower su X) e un propagatore di teorie complottiste, tra ideologia no vax e accuse di doping a Rafa Nadal. Recentemente, questo utente è stato protagonista anche di diversi attacchi contro Sinner per il caso Clostebol. Insulti e fake news ovviamente rilanciati da Nick Kyrgios. Quest’oggi però Pavyy G ha deciso di prendersela con De Minaur, perché forse sperava di vedere eliminato l’azzurro numero 1 al mondo: “Alex De Minaur non ha alcuna convinzione di poter competere con Sinner, figuriamoci batterlo. La sua prestazione è stata pessima“.

Provocazioni ovviamente fuori da ogni logica, come ad insinuare che De Minaur non si sia impegnato abbastanza. Sarebbe meglio ignorare tali attacchi, come fa costantemente proprio Sinner. Invece questa volta De Minaur ha deciso di rispondere, forse per la delusione e forse anche per mettere a tacere tale Pavyy G una volta per tutte: “Ehi amico, è un peccato che tu non sia mai diventato un giocatore abbastanza bravo da provare a giocare contro Jannik. Sono sicuro che avresti fatto una prestazione migliore e sapresti esattamente come batterlo. Ti auguro tutto il meglio!!!”. Una risposta esemplare da parte dell’australiano. Non gli sono riuscite in campo, ma sui social è stata perfetta.