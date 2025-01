“Le cheerleader di Trump da oggi ovviamente si sprecheranno ovviamente. Dubito che Trump possa risolvere i loro problemi, perché se c’è una cosa chiara, esplicita e assolutamente incontestabile è che Trump è un isolazionista. Quindi, se ne strafrega dei problemi dei nostri paesi e anche dei nostri partiti di destra”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta il tweet esultante del leader della Lega Matteo Salvini sulle parole di Trump circa l’esistenza di soli due generi, quello maschile e quello femminile.

“Vedo che quello dei treni che non partono e non arrivano è un tema sentitissimo da Salvini”, ironizza Travaglio che torna ancora una volta sull’inconsistenza della Ue.

“Prima nei discorsi ufficiali dei presidenti Usa – ricorda il direttore del Fatto – sentivamo sempre citata l’Europa. Trump non ne ha minimamente parlato, perché proprio non gliene può fregare di meno. E questa è un’ottima notizia, perché se non sfrutteremo come europei questa occasione, cioè quella di inventarci un protagonismo come entità politica e di difesa, vuol dire che saremo degni di scomparire. Questa è una grande occasione – conclude – ma se non riusciamo nemmeno a funzionare sulle economie di scala prodotte da un esercito europeo, che presuppone naturalmente una politica estero-europea, allora significa che ci meritiamo di scomparire, perché l’idea di continuare ad attaccarci alla mammella americana è illusoria“.