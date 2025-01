Agli Australian Open di Melbourne nessuna stretta di mano al termine del match tra la tennista ucraina Elina Svitolina e la russa Veronika Kudermetova, vinto dalla prima (6-4, 6-1 il risultato finale) che aveva fatto fuori Jasmine Paolini nel precedente turno. Un successo che consente a Svitolina, numero 27 al mondo della classifica Wta, di accedere ai quarti di finale. A fine partita il tradizionale gesto di fair play non è stato compiuto, come annunciato dal maxischermo del campo che ha invitato il pubblico al “rispetto” di questa scelta. Svitolina si è quindi diretta verso l’obiettivo di una telecamera, dove ha scritto il messaggio “lo spirito dell’Ucraina” e ha disegnato un cuore.

“Mi sento responsabile di trovare un modo per vincere le partite, per portare un po’ di luce, una piccola vittoria al popolo ucraino. – ha dichiarato l’ucraina in conferenza stampa – La guerra infuria da quasi tre anni, è un fardello quotidiano molto pesante per tutti gli ucraini. Come sportiva, sento di dover far sentire la mia voce il più possibile per contribuire a sensibilizzare e raccogliere fondi per finanziare ciò di cui il nostro popolo ucraino ha bisogno”. Svitolina ha poi raccontato dell’impressione che secondo lei “la gente si dimentica che la guerra è ancora in corso, che abbiamo ancora bisogno di aiuto. Per me è molto importante dimostrare che sono qui per combattere a prescindere da tutto, voglio incarnare questo spirito combattivo”.

????????Elina Svitolina sent a message to Ukraine after her win over ????️Veronika Kudermetova at the Australian Open:

“The Spirit of Ukraine ❤️,” she wrote on the camera. pic.twitter.com/zDyinuTNqs

