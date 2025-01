Finisce al terzo turno il percorso di Jasmine Paolini a questi Australian Open. L’azzurra saluta Melbourne dopo essere stata sconfitta da Elina Svitolina in 3 set (2-6, 6-4, 6-0). L’ucraina ha giocato un ottimo tennis che ha ricordato i suoi momenti migliori, mentre nell’ultimo e decisivo set l’azzurra ha lasciato un po’ a desiderare venendo dominata. Negli ottavi del torneo, Svitolina si misurerà con la russa Veronika Kudermetova, numero 75 Wta, che ha eliminato Beatriz Haddad Maia.

Se l’italiana aveva avuto vita semplice, battendo in due set al secondo turno la messicana numero 70 del mondo Renata Zarazua, questa volta è stato decisamente tutto più difficile. Per Paolini è stato un terzo set molto complicato perso per ben 6 game a 0 per mano di una Svitolina brava e fortunata (autrice di alcuni miracoli veri e propri). L’azzurra aveva giocato una buona partita, ma alla fine è ceduta faticando a trovare i giusti appoggi e commettendo troppi errori. Vittoria netta di Svitolina in poco meno di due ore di gioco. Giornata da ricordare, dunque, per la famiglia Monfils, dopo la qualificazione del tennista contro Fritz nel tabellone maschile. Paolini manca un appuntamento che sarebbe stato storico: con una vittoria sarebbe diventata la prima italiana a centrare gli ottavi di finale in 5 Slam consecutivi. Se l’avventura in singolare è terminata, c’è ancora una torneo di doppio femminile con Sara Errani da disputare.