Alle 18 ora italiana inizia l’Inauguration day, la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La seconda volta del giuramento del tycoon coincide con il Martin Luther King Day, giorno di festa nazionale negli Stati Uniti che si tiene ogni anno il terzo lunedì di gennaio per celebrare il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, ucciso nel 1968 a Memphis. L’ultima volta che i due eventi si tennero nello stesso giorno fu nel 2013 in occasione della seconda cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Barack Obama.