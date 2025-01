“Con Trump? No. Non ci siamo sentiti. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente l’altra volta, ma non ci siamo sentiti”. Così Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. In merito al programma del tycoon che vuole cominciare da subito il programma di espulsione dei migranti irregolari, il Pontefice ha specificato: “Se è vero sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla, il conto dello squilibrio. Non va! Così non si risolvono le cose. Così non si risolvono”.

Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)