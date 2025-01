Due giovani di Canosa di Puglia, Giovanni Fiore di 25 anni e Francesco Minervini di 21, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale sulla statale 93, nei pressi del casello autostradale della città, nel nord Barese. I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un tir.

L’impatto è stato devastante e per estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta. I tentativi di soccorso da parte del personale del 118 sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e la Procura di Trani ha aperto un fascicolo di inchiesta. L’ipotesi di reato contestata al momento contro ignoti, è omicidio stradale. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del casello e la testimonianza del camionista, rimasto illeso. L’autorità giudiziaria dovrà decidere, in base agli atti, se disporre o meno l’autopsia.

Il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook, definendo la tragedia che ha colpito la comunità “indescrivibile”. “La nostra città piange due vite spezzate e in questo momento di grande sofferenza siamo vicini con il cuore alle loro famiglie”, ha scritto il primo cittadino, sottolineando che la tragedia ha lasciato un vuoto difficile da colmare. “Esprimo il mio più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa perdita”, ha concluso Malcangio.