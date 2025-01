La tregua agita il governo israeliano con due ministri che protestano e annunciano iniziative. Il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich ha dichiarato alla Radio dell’esercito che Israele “deve occupare Gaza e creare un governo militare temporaneo perché non c’è altro modo per sconfiggere Hamas”. “Rovescerò il governo se non tornerà a combattere in un modo che ci porti a prendere il controllo dell’intera Striscia e a governarla”, ha continuato, attaccando il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi e definendolo “debole nella strategia”. Nelle scorse settimane il premier Benyamin Netanyahu aveva sottolineato che Israele non ha intenzione di conquistare o occupare permanentemente la Striscia di Gaza.

Dichiarazioni quelle del ministro che arrivano nel giorno in cui il partito di estrema destra Potere Ebraico del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che come annunciato si è dimesso in polemica con l’accordo sulla tregua, lascia la coalizione che sostiene il governo di Netanyahu, in Israele. Il partito ha annunciato le dimissioni dei suoi ministri, in opposizione all’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, iniziato domenica con alcune ore di ritardo a causa dell’iniziale mancata consegna della lita degli ostaggi che sarebbero stati liberati.

Smotrich, ministro delle Finanze, in una dichiarazione aveva condannato quello che definisce il “terribile” accordo di cessate il fuoco con Hamas ma aveva riferito che non avrebbe lasciato il governo. Smotrich e il suo partito di estrema destra Sionismo Religioso sono rimasti nel governo dopo che Netanyahu avrebbe accettato alcune delle richieste come sintetizzava il Times of Israel. “Purtroppo non siamo stati in grado di impedire questo pericoloso accordo, ma abbiamo insistito e siamo stati in grado di assicurare, attraverso una decisione del governo, nel gabinetto e in altri modi, che la guerra non finirà in alcun modo senza raggiungere i suoi obiettivi completi, primo fra tutti la completa distruzione di Hamas a Gaza” aveva dichiarato Smotrich. “Abbiamo chiesto e ricevuto l’impegno a cambiare completamente il metodo di guerra”, anche “attraverso una graduale presa di controllo dell’intera Striscia di Gaza, l’abolizione delle restrizioni che ci sono state imposte dall’amministrazione Biden e il pieno controllo della Striscia, in modo che gli aiuti umanitari non raggiungano Hamas come è stato fatto finora“.

Anche il ministro degli Esteri Gideon Sàar, come riporta il Times of Israel, ha affermato che se Hamas manterrà il controllo sulla Striscia di Gaza, rappresenterà una minaccia non solo per Israele ma per tutta la regione. “Il dominio di Hamas a Gaza non è solo un pericolo per la sicurezza di Israele, ma anche un incubo per gli stessi palestinesi“, ha detto Sàar durante un briefing con i media stranieri a Gerusalemme, riferendosi ai 15 mesi di guerra estenuante a Gaza e nella regione. Sàar ha aggiunto che se Hamas rimarrà al potere, l’instabilità regionale che provoca potrebbe continuare. Il ministro ha ribadito le dichiarazioni del premier Netanyahu della scorsa notte, secondo cui il cessate il fuoco entrato in vigore questa mattina è solo “temporaneo” e che un accordo più permanente sarà negoziato a partire dal 16° giorno dell’intesa: “Spero che lo raggiungeremo, ma non è ancora nelle nostre mani.” Sàar ha concluso dicendo che se non sarà raggiunto un accordo favorevole a Israele che includa la caduta di Hamas e il ritorno di tutti gli ostaggi i combattimenti riprenderanno.