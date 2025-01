Caffè, bevande energetiche, non importa. Ciò che conta è restare svegli questa notte per seguire a Melbourne l’Italia del tennis. Tocca a Jannik Sinner, che affronterà Holger Rune alla Rod Laver Arena, mentre a Lorenzo Sonego spetta il terzo match sulla John Caine Arena contro Learner Tien. Nello scorso turno, il danese ha eliminato Matteo Berrettini grazie alla sua maggiore freschezza e disinvoltura, mostrando anche di saper giocare un tennis aggressivo. Lo statunitense invece, ha battuto a sorpresa il numero 5 del mondo Daniil Medvedev al termine di un match tiratissimo durato ben 4 ore e 50 minuti.

Sinner-Rune e Sonego-Tien

Ad aprire la giornata per il tennis italiano sarà il numero uno al mondo Jannik Sinner. La sfida a Holger Rune rappresenta il primo vero ostacolo nel cammino dell’altoatesino a Melbourne. L’azzurro ha superato in maniera più che convincente i primi tre turni superando Jarry, Schoolkate (anche se per un’ora l’australiano l’ha mandato in tilt) e Giron, mentre il percorso di Rune è stato molto più tortuoso. Il danese ha avuto la meglio su Zhang in 5 set, poi ha eliminato Berrettini in 4 e Kecmanovic sempre in 5 set. I precedenti sono quattro e il bilancio è in perfetta parità, con Sinner che ha vinto gli ultimi 2 incontri.

Poco dopo l’altoatesino, scenderà in campo Lorenzo Sonego contro il 19enne Learner Tien. Dopo aver battuto il veterano Wawrinka e aver stupito al secondo turno contro il baby fenomeno Joao Fonseca, l’azzurro ha fatto fuori l’ungherese Fabian Marozsan. Vittorie di testa e continuità. Degli elementi che dovrà mettere in campo ancora un volta contro un altro astro nascente del tennis mondiale: il 19enne Tien. L’americano ha sorpreso non poco eliminando il favorito Medvedev al termine di una sfida infinita giocata con ad altissima intensità. Tra i due non ci sono precedenti, ma una certezza esiste: se Sonego vorrà staccare il pass qualificazione, dovrà compiere un’altra impresa contro un altro prodigio di questo sport.

Quando giocano Sinner e Sonego

Jannik Sinner contro Holger Rune – Rod Laver Arena, sessione serale –non prima delle ore 4

Lorenzo Sonego contro Learner Tien – John Caine Arena, sessione serale – non prima delle ore 4:30

Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.