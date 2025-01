Lorenzo Musetti avanza al terzo turno dell’Australian Open, primo Grande Slam della stagione di tennis sul cemento di Melbourne. Dopo il successo all’esordio, nel secondo turno l’azzurro ha battuto in tre set il canadese Denis Shapovalov in 2 ore e 40 minuti di gioco. 7-6, 7-6, 6-2 il punteggio in favore del 22enne toscano, numero 15 al mondo nel ranking Atp. Nel prossimo turno, Musetti troverà l’americano Ben Shelton, che nel suo match ha superato 3-1 lo spagnolo Carreno-Busta.

Musetti, nella sua carriera, non era mai riuscito ad andare così lontano nello Slam australiano. Quello contro il canadese è stato un match senza troppa tattica e giocate spettacolari, ma va bene così. L’azzurro ha mostrato di avere nervi saldi, non facendosi cogliere dall’ansia dei momenti più complicati dell’incontro. E questo ha fatto la differenza. Come all’inizio, per esempio, quando l’italiano era andato subito sotto di un break, 0-3, recuperato in fretta e furia. Il campione dell’Australian Open juniores del 2019 ha poi giocato un buon tie-break, con un piccolo stop sul 5-0, ma Shapovalov ha poi mostrato chiari segni di nervosismo verso la panchina, bisticciando con l’allenatore Tipsarevic, e rifilando anche un calcetto a un cartellone pubblicitario, beccandosi un warning. Una gara molto equilibrata che però Musetti è riuscito a portare a casa in tre set grazie a una nuova qualità: la mente fredda.

Termina invece qui l’avventura di Lucia Bronzetti agli Australian Open 2025. Inaspettatamente, l’azzurra è stata battuta in 2 set dalla rumena Cristian, 82 del mondo (7-5, 7-5 il punteggio). Bronzetti aveva mostrato un ottimo stato di forma negli ultimi mesi, ma questa volta non è riuscita a ripetersi. L’obiettivo minimo era eguagliare il risultato degli Us Open, il terzo turno, suo miglior piazzamento Slam, e la partita contro la rumena rappresentava sicuramente una buona occasione.