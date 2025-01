La serata alcolica, l’auto di grossa cilindrata, la velocità folle, lo schianto su un parapetto ripreso da un video finito su Tiktok. E’ difficile mettere tutto dentro i confini della parola “tragedia” nella ricostruzione dell’incidente che ha portato alla morte di una ragazzina di 13 anni, Jennifer Alcani, di Pescarenico, in provincia di Lecco. Avrebbe compito 14 anni ad aprile. Si è spenta dopo sei giorni di agonia, senza aver mai ripreso conoscenza. I soccorritori, quando erano corsi sul luogo dello schianto lungo la Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, avevano subito definito le sue condizioni “disperate”. Ora per la sua morte è indagato il conducente dell’auto, una Bmw Serie 1, un giovane di 22 anni, che dovrà rispondere di omicidio stradale. Tra i vari suoi comportamenti, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, c’è anche il tentativo di fuggire dal pronto soccorso per evitare l’alcol test. I funerali della ragazzina sono in programma sabato alle 15,30 nella basilica di San Nicolò a Lecco.

Secondo la prima ricostruzione la tredicenne era a bordo della Bmw insieme al conducente e a un altro amico di 19 anni, di Malgrate, effettivo proprietario della vettura. Perché non guidava lui? Stando alle cronache del Corriere non è mai riuscito a prendere la patente nonostante i ripetuti tentativi. I tre avevano trascorso la serata insieme. La ragazzina era uscita da casa senza dire niente ai genitori. Con i due ragazzi molto più grandi aveva trascorso la prima parte della serata al McDonald’s. Poi i giri in auto. Secondo le forze dell’ordine i due ragazzi hanno bevuto parecchio. Nell’abitacolo sono state trovate bottiglie di alcolici. Jennifer – che gli amici chiamavano Jenny – si è addormentata sul sedile posteriore. Un filmato pubblicato su Tiktok cristallizza i momenti precedenti all’incidente, avvenuto intorno alle 5 del mattino. Il 22enne perde il controllo dell’auto che, lanciata ad alta velocità (fino a 150 all’ora), finisce la sua corsa contro un parapetto di cemento. I due giovani riportano ferite lievi. Jennifer, nonostante avesse allacciato la cintura di sicurezza, subisce un gravissimo trauma cranico, perde conoscenza, va in coma. Chi ha pubblicato il video sul social preferito dai giovani? Secondo i primi elementi sarebbe stato proprio il 19enne, il proprietario della Bmw.

Le forze dell’ordine ora cercheranno di capire non solo la dinamica dell’incidente, ma il motivo per cui a quell’ora la tredicenne fosse in compagnia dei due amici maggiorenni e l’identità dell’autore di altri video in cui sarebbero riprese le corse della stessa vettura nei giorni e delle notti fino all’incidente.