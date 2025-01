Un seggio del M5s a Montecitorio spetta a Forza Italia. È questa la decisione della Giunta per le elezioni della Camera che, a due anni di distanza, ha annullato l’elezione della pentastellata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale Cosenza 2 accogliendo il ricorso dei berlusconiani. A perdere il seggio è però Elisa Scutellà che nel 2022 aveva preso il posto di Orrico nel plurinominale dopo che la collega M5S era stata eletta sia nell’uninominale sia nel proporzionale. Su richiesta del forzista Andrea Gentile, arrivato secondo dopo Orrico nell’uninominale, sono state riconteggiate le schede nulle e bianche. Orrico – che risulta ugualmente eletta nel plurinominale al posto di Scutellà – non perderà il seggio ma resterà in Parlamento a scapito della collega di partito.

La decisione della Giunta per le elezioni dovrà ora passare al vaglio dell’aula di Montecitorio. La relazione sarà presentata entro 20 giorni, poi toccherà alla capogruppo calendarizzare l’arrivo in Aula, anche con una relazione di minoranza. Nel frattempo, però, si è già accesa la polemica politica con il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che parla di una “sconfitta” non solo per i pentastellati ma anche “per la democrazia, per il rispetto del voto dei cittadini calabresi”. La Calabria “è una terra difficile, una terra dove ci sono tantissime inchieste sullo scambio politico mafioso di voto, su un sistema clientelare ben collaudato, e il risultato oggi è che qui, attraverso una riscrittura delle regole per interpretare i voti, si è riattribuito un seggio”.

Dura la reazione dell’esclusa Scutellà: “Oggi, per l’ennesima volta, la maggioranza, con la forza dei numeri, ha sacrificato quello che è il principio di democrazia. Un seggio conquistato in Calabria, in una terra difficile, un seggio conquistato dal Movimento 5 Stelle, viene sottratto da Forza Italia”. E rilancia: “Questa è l’umiliazione della democrazia e del diritto del voto che hanno i cittadini e nello specifico i cittadini calabresi”.

Il rammarico della deputata è che, a differenza di Gentile, a lei non sia stata data la possibilità di visionare le schede bianche: “Noi abbiamo chiesto il riconteggio dei voti validi che è un precedente che è stato sempre portato avanti alla Camera dei deputati. Questa è la prima volta che viene negato l’ampliamento dell’istruttoria, quindi l’apertura delle schede valide”. Orrico parla di “ennesima brutta pagina” scritta da “questa maggioranza di centrodestra”, che “ha deciso di riappropriarsi di un seggio che i calabresi invece avevano deciso di consegnare al Movimento 5 Stelle”.