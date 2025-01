Sguardo torvo, sopracciglio alzato, espressione seria. È così che Donald Trump appare nel nuovo ritratto ufficiale appena pubblicato in vista dell’insediamento del 20 gennaio, una rappresentazione che segna un netto distacco dall’immagine più rilassata e sorridente del 2017. Lo scatto, realizzato dal fotografo ufficiale Daniel Torok, cattura un Trump determinato, richiamando la sua foto segnaletica del 2023. La diffusione dei ritratti ufficiali di Trump e del suo vicepresidente JD Vance il 16 gennaio, pochi giorni prima del loro insediamento, ha già fatto il giro del web. In una dichiarazione, lo staff del presidente eletto ha descritto le immagini con il commento: “They go hard“, espressione che indica qualcosa che “spacca”.

A differenza di Trump, il vicepresidente Vance sorride con le braccia incrociate, offrendo un’immagine più rassicurante e aperta. La scelta delle espressioni e delle pose sembra essere strategica, con Trump che punta a trasmettere fermezza e risolutezza, mentre Vance opta per un approccio più amichevole. Il ritratto di Trump, che inquadra solo il viso e la parte superiore del busto, ricorda volutamente la sua foto segnaletica del 2023. Quella fotografia, scattata durante il processo in cui era accusato di aver cercato di manipolare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, aveva suscitato un enorme clamore mediatico. Non solo divenne un simbolo di resistenza per i sostenitori di Trump, ma fu anche utilizzata dallo stesso per promuovere gadget e raccogliere fondi.