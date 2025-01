Torna l’appuntamento con Farwest, il programma di Salvo Sottile, in onda venerdì 17 gennaio alle 21.25 su Rai3. Il programma si aprirà con un’inchiesta esclusiva sulla tragedia di Rigopiano, a otto anni dalla valanga che distrusse il resort in Abruzzo. Era il 18 gennaio 2017 quando 120mila tonnellate di neve franarono sull’albergo Rigopiano causando la morte di 29 persone. Farwest ha raccolto nuovi elementi sulla catena di responsabilità dietro al disastro. Ma c’è di più: sul Gran Sasso potrebbe incombere il pericolo di una nuova slavina.

Tra le altre inchieste anche un viaggio a Dubai sulle tracce degli evasori italiani: la città degli Emirati Arabi Uniti riesce ad attrarre migliaia di investimenti, puliti e illeciti, nel settore immobiliare ancora in espansione. Il giornalista investigativo Edoardo Anziano racconta di come molti italiani comprino casa a Dubai senza dichiararlo al fisco italiano, evitando così di pagare le tasse sui patrimoni all’estero. L’inviato, Andrea Sceresini, incontra un consulente finanziario e un agente immobiliare, entrambi spiegano candidamente le tecniche per portare soldi senza farli passare dalle banche e dal fisco. L’acquisto di cripto valute è uno dei sistemi più usati.

Tra le inchieste anche una sulle rinnovabili che non decollano e le bollette che non scendono con il mercato libero; infine, la storia del cinema porno attraverso i suoi iconici protagonisti. Ospiti in studio: Mario Tozzi, Pablo Trincia, Raffaello Lupi e Rocco Siffredi.