Gli Australian Open 2025 si colorano di azzurro: domani, giovedì 16 gennaio, è il giorno degli italiani. Sul campo principale di Melbourne, la Rod Laver Arena, la sessione serale sarà monopolizzata dall’Italia: prima Jannik Sinner contro Tristan Schoolkate, poi Jasmine Paolini contro Renata Zarazua. Ma lo spettacolo non finisce qui: i tre match più affascinanti di giornata vedono protagonisti gli azzurri. Matteo Berrettini sfida quel talento imbizzarrito che risponde al nome di Holger Rune. Per Lorenzo Musetti c’è l’insidia rappresentata da Denis Shapovalov, che tre anni fa arrivò fino ai quarti degli Australian Open. Mentre Lorenzo Sonego deve affrontare il giocatore del momento, il 18enne brasiliano Joao Fonseca che ha eliminato Rublev e viene già considerato il “nuovo Sinner”. A chiudere il cerchio, anzi lo show azzurro a Melbourne, c’è Lucia Bronzetti impegnata contro Jaqueline Cristian. L’Italia del tennis, dopo un 2024 straordinario, vuole ribadire il suo dominio anche nel primo Slam di questa stagione.

Tutti gli italiani in campo giovedì agli Australian Open 2025

Ad aprire lo show azzurro giovedì agli Australian Open è Lorenzo Musetti. Il toscano numero 16 del tabellone affronta il canadese Shapolavov sul campo numero 3: il loro match è in programma non prima delle ore 2.30, quindi nella notte italiana. Poco dopo toccherà a Lucia Bronzetti: la 26enne riminese numero 76 al mondo ha la chance di approdare al terzo turno contro la rumena Cristian. Il loro incontro è il terzo sul campo 13, non prima delle ore 4.30 italiane. Gli azzurri giocheranno invece quando in Italia sarà già sorto il sole. Non prima delle ore 7 italiane scenderà in campo Berrettini: una vittoria contro Rune, numero 13 al mondo, sarebbe un certificato di garanzia sulla rinascita del tennista romano, che sogna di regalarsi un ottavo di finale contro Sinner. Più o meno alla stessa ora, sulla 1573 Arena, gli appassionati di tennis potranno vedere nuovamente all’opera il prodigio Fonseca, che ha sconvolto Melbourne con la freschezza e la potenza del suo gioco. Di fronte però ha un Sonego che è stato capace di eliminare Wawrinka e che in quanto a grinta non è secondo a nessuno. Non prima delle ore 9 italiane sulla Rod Laver Arena scenderà in campo invece il prodigio italiano, Sinner: il numero 1 al mondo affronta lo sconosciuto 23enne australiano Schoolkate. Subito dopo tocca a Jasmine Paolini, che ha anche lei una partita sulla carta abbordabile: di fronte c’è la messicana Zarazua, numero 70 Wta.

Quando giocano Sinner, Paolini, Musetti, Berrettini, Sonego e Bronzetti | Orari italiani

Lorenzo Musetti contro Denis Shapovalov – Campo 3 – Non prima delle ore 2.30

Lucia Bronzetti contro Jaqueline Cristian – Campo 13 – Non prima delle ore 4.30

Matteo Berrettini contro Holger Rune – John Cain Arena, sessione serale – Dalle ore 7

Lorenzo Sonego contro Joao Fonseca – 1573 Arena – Non prima delle ore 7

Jannik Sinner contro Tristan Schoolkate – Rod Laver Arena, sessione serale – Dalle ore 9

Jasmine Paolini contro Renata Zarazua – Rod Laver Arena, sessione serale – Non prima delle ore 11

Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.