Un bagno, freddo, di realtà, sulla guerra. Dismessa la retorica da campagna elettorale, a pochi giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, e dopo due mesi di significative avanzate dell’esercito russo sul fronte, i consiglieri del presidente eletto degli Stati Uniti hanno ammesso che il conflitto cominciato con l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 richiederà mesi per essere risolto, o stabilizzato. Forse anche di più.

Due collaboratori di Trump hanno dichiarato all’agenzia Reuters mercoledì che prevedono di dover lavorare mesi per far avanzare i negoziati di pace in Ucraina, e hanno descritto le promesse fatte da Trump in campagna elettorale come una combinazione di “spacconaggine e inconsapevolezza” della complessità della situazione.

La settimana scorsa, anche l’inviato per la Russia e l’Ucraina nominato da Trump, il tenente generale in pensione Keith Kellogg, aveva spiegato a Fox News che il suo obiettivo era trovare una “soluzione” alla guerra entro 100 giorni. Ma anche questa scadenza pare “troppo ottimistica” a chi conosce il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, come l’ex ambasciatore Usa in Ucraina John Herbst, citato da Reuters: “Perché funzioni, Trump deve convincere il Presidente russo Vladimir Putin che l’intransigenza ha dei lati negativi”, ha detto Herbst.

Prima e dopo le elezioni del 5 novembre 2024, Trump ha detto molte volte di avere la capacità e l’intenzione di mettere fine alla guerra “dal primo giorno” di mandato, o comunque “molto rapidamente”. A novembre il suo staff ha fatto circolare una serie di idee per un accordo, essenzialmente incentrate sulla Nato e sulla spartizione territoriale, che sono state pubblicamente rifiutate sia da Mosca che da Kiev.

“Penso che la situazione più difficile sarà quella tra Russia e Ucraina”, ha detto Trump durante una conferenza stampa a dicembre. Il Cremlino ha inviato segnali di apertura a colloqui diretti con la Casa Bianca di Trump, ma ha respinto il piano anticipato dalla stampa. “Non credo sia appropriato che io incontri Putin fino a dopo il 20, cosa che odio perché ogni giorno vengono uccise persone, molti, molti giovani”, aveva detto il nuovo presidente Usa, la scorsa settimana.

Negli ultimi mesi, sul campo di battaglia ucraino la Russia ha ottenuto guadagni significativi, soprattutto sul fronte del Donbass, a est. Le truppe di Mosca sono entrate a Chasiv Yar e stringono sull’importante insediamento di Pokrovsk. Nel frattempo, la Russia bombarda senza sosta le infrastrutture critiche di energia e gas ucraine, con l’obiettivo di indebolire “il funzionamento del complesso militare-industriale dell’Ucraina” ma provocando gravi disagi ai civili lasciati senza elettricità e riscaldamenti durante il rigido inverno.

Kellogg ha posticipato a dopo il 20 gennaio una visita a Kiev inizialmente prevista prima dell’inaugurazione, mirata a fare il punto sulla situazione reale sul campo. Un’idea condivisa da molti, nell’entourage di Trump, è che l’Ucraina debba accettare perdite territoriali in cambio di garanzie materiale di sicurezza, come la creazione di una zona demilitarizzata pattugliata da truppe europee.

L’unico dialogo esistente al momento tra Russia e Ucraina è per lo scambio di soldati catturati. Mercoledì i due belligeranti hanno rilasciato 25 priogionieri di guerra per parte, in uno scambio favorito dalla mediazione degli Emirati Arabi Uniti, che si sono candidati anche per ospitare il primo incontro Trump-Putin.