Almeno 40 missili sia balistici che cruise, direzionati verso l’ovest del Paese. Dopo l’attacco sferrato ieri alla Russia, un allarme aereo è scattato questa mattina in tutta l’Ucraina, colpita dalle forze armate russe. A piovere sul territorio di Kiev sono stati missili Kh-101, lanciato da bombardieri strategici Tu-95Ms, ma anche di missili da crociera Kalibr, che hanno attraversato la regione di Kherson, e Kinzhal. Alcuni missili hanno colpito infrastrutture energetiche nell’oblast occidentale di Leopoli, al confine con la Polonia. “Due infrastrutture energetiche critiche nei distretti di Drogobych e di Stryi sono stati colpite. Per fortuna non ci sono vittime, ma ci sono danni”, ha detto il governatore della regione, Maksym Kozytskyi.

A fornire alcuni dettagli dell’attacco è stato Volodymyr Zelensky: “Un altro massiccio attacco russo – ha scritto il presidente ucraino su Telegram -. È pieno inverno e l’obiettivo per i russi rimane lo stesso: il nostro settore energetico. Tra gli obiettivi ci sono le infrastrutture del gas e gli impianti energetici che garantiscono la vita normale delle persone. In questo attacco erano presenti più di 40 missili, compresi quelli balistici. Almeno 30 sono stati distrutti. Nella notte sono stati lanciati anche più di 70 droni d’attacco russi. Grazie al nostro sistema di difesa aerea, tutte le unità coinvolte mantengono in funzione il nostro sistema energetico”.

Intanto i colloqui governativi del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a Kiev hanno portato un primo risultato. La Germania fornirà presto all’Ucraina 60 missili aggiuntivi per il sistema di difesa aerea Iris-T per difendersi dagli attacchi russi. La consegna, riporta la Dpa, avverrà dalle scorte della Bundeswehr. Il costo totale dei razzi è di circa 60 milioni di euro. A causa della difficile situazione in Ucraina, la decisione è stata presa senza che fossero già stati chiariti i finanziamenti aggiuntivi. Pistorius ha espresso l’aspettativa che nei negoziati in corso in Germania si trovi una soluzione per ulteriori aiuti all’Ucraina del valore di tre miliardi di euro.