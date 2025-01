di Enza Plotino

Uno Stato di Polizia. Questo sta diventando il nostro Paese! Senza più i lacci e i limiti democratici del diritto e della giustizia ci avviamo a grandi passi verso un sistema autoritario e repressivo in cui il dissenso e la disobbedienza civile (anche chi scrive è iscritta ad Ultima Generazione e se avesse l’età tornerebbe nelle piazze a ribellarsi) vengono puniti violentemente perché disturbano i manovratori.

L’arresto delle ragazze e dei ragazzi contestatori di Brescia accusati di “adunanza sediziosa” per aver protestato davanti ad una fabbrica di armi e aver imbrattato i muri e costretti, in caserma, a spogliarsi (le ragazze), mostrano platealmente come può essere violento e illegale il “braccio armato” di questo governo reazionario, nostalgico, misogino e omofobo quanto basta. I governanti che trattano duramente e violentemente i propri figli, le proprie figlie, coloro che rappresentano il futuro del nostro Paese, e che li umiliano, li screditano e li offendono sulla pubblica piazza sono antidemocratici ma soprattutto sono madri e padri spregevoli. Ma chi sono questi manovratori e dove stanno dirigendo il nostro Paese? Il convitato di pietra del nostro governo è uno solo: il ridicolo.

Non c’è giorno in cui qualcuno di loro non faccia o dica cose palesemente insensate, illogiche, in una parola, ridicole. E’ ridicolo il comportamento ondivago della Capa del palazzo, un giorno più sovranista del re, l’altro più esterofila del più cosmopolita del pianeta. Incerta, instabile, mutevole quanto basta, serva dei forti e dispotica e brutale con i deboli e i poveri. La povertà le fa schifo, l’abbiamo già acclarato e quindi ignora una parte consistente del proprio popolo lasciandolo nelle mani dei suoi sodali di governo. Che si rendono ridicoli un giorno sì e l’altro pure e che sfornano perle di rara demenza.

Come lo scudo penale per le forze dell’ordine, che solo a dirlo mette i brividi. Ma che ci sta quando è proposto da governanti nostalgici del tempo che fu, mentre la Capa del palazzo si diletta a propagandare dati farlocchi, azioni “lodevoli”, per dirla con un detto: si loda e si imbroda, sempre con una dosa soporifera di vittimismo quando parla a tutti, con ferocia e spietatezza quando parla ai suoi. Gli alleati poi, altre perle di comicità.

Basti dire che in Sardegna, nei giorni scorsi, quattro sparuti legisti, quelli della Lega (do you remember?), ormai estinta sull’isola, autrice di immani disastri, quella dello sfascio nei trasporti, dei 49 milioni “rubati” al popolo italiano, dello sperpero su progetti di infrastrutture inutili e irrealizzabili, quella che ha lasciato la Sardegna in braghe di tela, hanno organizzato una “mobilitazione” per chiedere le dimissioni della Presidente Alessandra Todde. Se non fosse stato vero, sarebbe stato ridicolo!

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!