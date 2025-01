“Theo-Paolo, mi scende una lacrima”, ma anche “Capitano, sempre con te”. Questi sono solo un paio di commenti scritti dai tifosi rossoneri sotto il post pubblicato su Instagram da Theo Hernandez dopo aver segnato il suo 30esimo gol con la maglia del Milan in Serie A durante la partita contro il Como, superando così Paolo Maldini (fermo a quota 29) nella classifica dei difensori più prolifici della storia del Milan.

“Grande vittoria di squadra. Felice di arrivare a 30 gol con il Milan e fare la storia con questa maglia. Scusa Paolo, ma me l’avevi detto. Ti voglio bene”, ha scritto il terzino sinistro rossonero come descrizione del proprio post. E la risposta di Maldini non si è fatta attendere: “Grande!”. Questo siparietto social ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi, che hanno espresso tutto il loro affetto per entrambi i giocatori: il leggendario capitano del Milan e il formidabile terzino francese, portato a Milano proprio dall’ex direttore tecnico del club.

L’arrivo dell’allenatore Sérgio Conceição sembra aver avuto un impatto positivo su Theo Hernandez, che ha segnato due gol decisivi in due partite recenti: uno contro l’Inter nella finale di Supercoppa italiana a Riad e l’altro appunto contro il Como al Sinigaglia. Dopo l’esonero di Paulo Fonseca il calciatore francese sta tornando a sfornare prestazioni di alto livello. Il suo contributo è fondamentale per le ambizioni del Milan in questa stagione, con la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League che è sempre più serrata.