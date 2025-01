Il ritorno di Remco Evenepoel è avvolto nel mistero. Il fuoriclasse belga è ancora convalescente dopo l‘incidente subito in allenamento lo scorso 3 dicembre, quando si scontrò con un furgone delle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ciclista si ritrovò con una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la rottura di tutti i legamenti circostanti. I danni fisici si fanno ancora sentire e lo stesso Evenepoel non sa quando potrà tornare a gareggiare: “Ho un nervo schiacciato, mi crea una sensazione di morto nella spalla“.

Il giorno dell’incidente il campione del mondo di cronometro si stava allenando da solo. Non è riuscito ad evitare la portiera aperta del mezzo di BPost. Il telaio della bicicletta del corridore della Soudal-Quick Step si è spezzato in due a causa del forte impatto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasferito il campione all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. “L’ultima scansione ha mostrato che è stato schiacciato un nervo nella mia spalla sinistra, il che significa che non è ancora collegato ai muscoli esterni“, ha spiegato il ciclista aggiornando sulle proprie condizioni di salute. “Crea una sensazione di ‘morto‘ in quella spalla e non funziona al 100%”.

Evenepoel quindi avverte: “Il processo di guarigione richiederà un po’ più tempo del previsto. Forse tutti abbiamo sottovalutato un po’ le conseguenze della caduta. Servirà un recupero più lungo anche rispetto a quello della clavicola rotta che ho subito nella caduta al Giro dei Paesi Baschi nell’aprile 2024″. Per Evenepoel dunque, l’inizio della stagione 2025 è subito in salita. Ha ripreso ad allenarsi sui rulli, ma è troppo poco: al Giro d’Italia non sarà presente così come alle prime classiche: “Allenarsi all’aperto è fuori discussione al momento, non lo potrà fare prima di un mese. Devo lavorare specificatamente su quei muscoli e sul rafforzamento della spalla. Tutto passo dopo passo, ma so che un giorno tornerò ai miei livelli e spero che sia al Tour“.