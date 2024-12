Brutto incidente in allenamento per Remco Evenepoel. Il ciclista belga, due volte campione olimpico, si è scontrato questa mattina con un furgone delle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Il campione del mondo di cronometro, che si stava allenando da solo, non è riuscito ad evitare la portiera aperta del mezzo di BPost. Il telaio della bicicletta del corridore della Soudal-Quick Step si è spezzata in due a causa del forte impatto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasferito il campione all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. Secondo quanto riportano i quotidiani locali giunti sul luogo dell’incidente, il due volte campione olimpico era cosciente e seduto in posizione eretta con una coperta avvolta attorno per tenerlo al caldo. “Remco è stato trasferito all’ospedale Erasmus di Anderlecht”, ha detto papà Patrick Evenepoel al quotidiano Het Laatste Nieuws. “Dobbiamo anche aspettare e vedere come se la cava. Stiamo andando in ospedale”. Si sospetta la frattura della clavicola e di un polso. Evenepoel aveva iniziato gradualmente ad allenarsi più intensamente in questi giorni per preparare la nuova stagione. Lo scorso fine settimana era ai box in Qatar, insieme alla moglie Oumi Rayane, invitato dalla scuderia Alpine.