“Dopo uno spaventoso incidente durante l’allenamento ieri sera, sono stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è andato tutto bene“. Parole rassicuranti quelle di Remco Evenepoel. Nella giornata di ieri, 3 dicembre, il ciclista belga era rimasto coinvolto in un incidente con un furgone delle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Il ciclista 24enne, doppio oro olimpico a Parigi e vincitore di una Vuelta e due Liegi, era stato rapidamente trasportato all’ospedale Erasmus di Anderlecht, dove in serata ha subito un’operazione chirurgica per ricomporre le varie fratture riportate.

Lo stesso Evenepoel ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui spiega però che ad attenderlo ci sarà ora “un lungo viaggio verso il recupero“. L’elenco delle ossa e dei legamenti rotti in seguito alla caduta è infatti impressionante: “Frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la rottura di tutti i legamenti circostanti”. Insomma, le conseguenze dell’incidente rischiano di compromettere anche il 2025 di Evenepoel, che già nel 2020 era stato suo malgrado protagonista di una spaventosa caduta al Giro di Lombardia che gli era costata la frattura del bacino.

Il belga è pronto a tornare a lottare per salire in bicicletta. Si è subito detto “concentrato sulla mia guarigione e determinato a tornare più forte, passo dopo passo”. L’impressione però è che ci vorrà tempo per riaverlo al top, lui che ambiva a sfidare il dominio di Tadej Pogacar. Dopo aver ringraziato tutto il personale medico e la propria famiglia per gli aiuti ricevuti nelle ultime 24 ore, Evenepoel ha voluto dedicare un pensiero anche alla donna coinvolta nell’incidente (una dipendente delle Bpost, il servizio di poste belga), alla quale ha espresso il proprio sostegno data la brutta esperienza vissuta.