La Corte di Appello ha condannato a un anno di reclusione peri quattro agenti del VI reparto mobile diche, quasi, accerchiarono e picchiarono il giornalistadurante una carica della polizia a Genova. L’episodio avvenne il, nel corso degli scontri tra manifestanti antifascisti e forze dell’ordine, schierate per proteggere un comizio di CasaPound autorizzato dal Comune in piazza Corvetto

Il 23 maggio 2019, Origone stava seguendo per il suo giornale le tensioni in piazza durante le cariche della polizia per disperdere i manifestanti antifascisti. Il giornalista fu travolto, accerchiato e colpito dai quattro agenti Fabio Pesci, Stefano Mercadanti, Luca Barone e Angelo Giardina, che lo assalirono con manganellate e calci, provocandogli “lo spappolamento di due dita della mano destra, una costola fratturata, trauma cranico e contusioni su tutto il corpo”. Nonostante le molteplici operazioni chirurgiche subite, la funzionalità della mano è stata compromessa in modo permanente. In quei frangenti, Origone era riuscito a urlare chiaramente di essere un giornalista senza che questo fermasse in alcun modo gli agenti. Fu solo grazie all’intervento di un funzionario che lo riconobbe che gli agenti interruppero il pestaggio.

Dalla prima udienza del 2020 fino ai recenti sviluppi, la difesa degli agenti ha sostenuto che Origone non fosse “distinguibile” dai manifestanti. “Il giornalista Stefano Origone non aveva segni distintivi tipici del giornalista ed era anche vestito di scuro”, si legge in una delle memorie difensive. Gli avvocati degli imputati hanno descritto la carica come “un’azione di alleggerimento necessaria”, sostenendo che l’uso del manganello rientrasse nelle “regole di ingaggio consuetudinariamente ammesse”. L’informativa redatta dalla squadra mobile – colleghi degli imputati – descriveva i colpi con i quali si erano accaniti come “parte integrante delle operazioni di contenimento”. In altre parole, la tesi della difesa è stata che se al posto del giornalista ci fosse stato un manifestante il pestaggio avrebbe potuto essere considerato legittimo.

2023, Nel la Cassazione aveva annullato le precedenti sentenze , evidenziando l’assenza di elementi che giustificassero la legittima difesa: “Origone non aveva mostrato alcun segno di aggressività o resistenza, nemmeno passiva”. Anche qualora Origone fosse stato un manifestante, la suprema corte aveva rimarcato che l’uso della forza da parte degli agenti sarebbe stato illegittimo e sproporzionato. “I giudici di merito hanno trascurato di indicare in base a quali elementi gli agenti avessero erroneamente ritenuto legittimo l’uso delle armi sferrando più colpi di manganello e calci al corpo di un uomo dapprima fermo e successivamente rannicchiato a terra”, aveva sentenziato la Cassazione, aggiungendo che non può essere “il mero stato d’animo” o la volontà di “dare un monito ai manifestanti” a giustificare simili abusi nell’esercizio della forza. Come avevano sottolineato i giornalisti presenti al presidio davanti al Tribunale nel 2020 “quello che è accaduto a Stefano poteva accadere a chiunque”. La giustificazione che gli agenti “non sapessero” che fosse un giornalista non può in alcun modo legittimare l’accanimento subito.