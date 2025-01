La difesa dello scettro di campione in carica dell’Australian Open è iniziata. Sempre a proprio agio e decisivo nei momenti chiave. Il 2025 di Jannik Sinner è cominciato sulla falsa riga del 2024. Ma tutto questo non si direbbe guardando gli highlights del match che l’azzurro ha vinto contro Nicolas Jarry sul canale Youtube di Eurosport. Il video, della durata di 7:25 minuti mostra quasi unicamente i punti fatti dal tennista cileno. Certo, la sfida si è rivelata più ostica del previsto: Jarry si è presentato a questo appuntamento senza paura, aiutato anche dai tre titoli Atp e dalla finale agli Internazionali d’Italia della scorsa stagione. Ma Sinner lo ha gestito nei momenti clou, fino a rendere il terzo set una sessione di allenamento. Il punteggio finale recita 7-6, 7-6, 6-1 in due ore e quaranta minuti di gioco. Ai supporter dell’altoatesino tutto questo non è andato giù. Sono centinaia i commenti critici nei confronti del video pubblicato dal canale e la maggior parte è contraddistinta da un mix di rabbia e ironia. “L’ha montati Kyrgios gli highlights?”, e poi ancora “Fenomeno questo Jarry, a quanto pare ha stracciato Sinner”. C’è anche chi ci ha visto una connessione cinematografica: “Tutti questi vincenti di Jarry, oscurando la partita di Jannik, mi ricorda Italia-Marocco di Aldo Giovanni e Giacomo quando dicono ‘tutto bello, ma intanto come abbiamo fatto a perdere 3-0’?”. Ce ne sono molti altri esilaranti, leggere per credere. E seconda chance con il secondo turno di Sinner: il 16 gennaio contro Tristan Schoolkate.