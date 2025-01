Agli Australian Open è tempo dei match di secondo turno: il programma di Melbourne per mercoledì 15 gennaio è avaro di azzurro (un solo italiano in campo), ma regala diversi big impegnati sia in campo maschile che femminile. Nella parte bassa del tabellone degli uomini scendono in campo il numero 2 Alexander Zverev, che nell’ultimo match sulla Rod Laver Arena (quindi nella mattinata italiana) sfida lo spagnolo Pedro Martinez. Nella notte italiana (non prima delle ore 3) sulla Margaret Court Arena tocca invece a Carlos Alcaraz: di fronte c’é il giapponese Yoshihito Nishioka. Più o meno alla stessa ora (il match è previsto non prima delle 4 italiane) Novak Diokovic affronta il 21enne portoghese Jaime Faria. Sulla carta non ci dovrebbero essere sorprese, così come in campo femminile, dove la numero 1 Aryna Sabalenka e la numero 3 Coco Gauff affrontano rivali abbordabili (Bouzas Maneiro e Burrage).

L’unico italiano in campo

Giovedì 16 febbraio sarà il giorno della grande abbuffata per l’Italia del tennis: oltre a Jannik Sinner e Jasmine Paolini, scenderanno in campo anche Berrettini contro Rune, Musetti contro Shapovalov, Sonego contro il giovane prodigio Joao Fonseca e Bronzetti contro Cristian. Tutti match sulla carta spettacolari. Mercoledì invece a difendere i colori azzurri c’è solamente Francesco Passaro. L’azzurro numero 104 al mondo è al secondo turno grazie all’incredibile doppio ritiro di Fognini e Dimitrov: così da eliminato si è ritrovato prima a giocare il primo turno e poi a superarlo. Ora affronta il francese Benjamin Bonzi che ha battuto il belga David Goffin. Per il 24enne perugino è la grande occasione per arrivare al terzo turno di uno Slam. Il suo match è in programma sul Melbourne Park nella notte italiana, non prima delle ore 2.30.

