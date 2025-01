Francesco Passaro stava per fare le valigie e tornare in Italia: era stato eliminato all’ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open e le sue chance di essere ripescato si stavano riducendo man mano che proseguivano i match. Ora invece si ritrova al secondo turno del primo Slam della stagione, dopo aver giocato appena un set. L’azzurro numero 104 al mondo è stato infatti ripescato nel main draw per il forfait di Fabio Fognini e poi ha vinto il suo match grazie al ritiro di Grigor Dimitrov al quarto game del secondo set. Grazie alla buona stella, Passaro ha ora l’occasione di giocare per un posto nei sedicesimi di finale degli Australian Open: affronterà il vincente del match tra il francese Benjamin Bonzi e il belga David Goffin.

Un doppio colpo di fortuna che, va detto, Francesco Passaro si è comunque meritato. Due anni fa il 24enne perugino era già arrivato al secondo turno degli Australian Open, chiudendo poi quella stagione con la partecipazione alle Next Gen Atp Finals. Dopo quell’ottima annata però è cominciato un periodo difficile, da cui Passaro ha saputo risalire nella passata stagione vincendo due Challenger (Torino e Genova) e arrivando fino al terzo turno degli Internazionali di Roma. In Australia si è presentato con il suo best ranking: ora ha l’occasione per scrivere una nuova pagina della sua carriera ed entrare per la prima volta tra i primi cento tennisti al mondo. Nei pochi scambi che ha avuto con Dimitrov, ha mostrato un buon tennis: contro il bulgaro numero 10 al mondo, certamente non al meglio, Passaro aveva vinto il primo set 7-5 e conduceva il secondo per 2-1.

Oltre a Sinner, gioisce anche Bronzetti

Il primo turno degli Australian Open ha visto l’esordio con vittoria di Jannik Sinner contro Nicolas Jarry: l’Italia quindi è già certa di avere l’altoatesino e Passaro al secondo turno. In campo femminile, fuori invece Elisabetta Cocciaretto, n.56 Wta, sconfitta 7-6(4) 6-4 dalla russa Diana Shnaider, n.13 del ranking. Ma la grande sorpresa è arrivata invece da Lucia Bronzetti, che ha battuto la bielorussa Vika Azarenka 6-2 7-6(2). “Sicuramente, insieme a quella con Krejcikova agli Us Open, una delle mie partite più belle. Forse non ci credevo neanche io, speravo di fare bella partita e di agganciarmi il più possibile al suo livello. Ma sono entrata bene in partita e forse lei è rimasta sorpresa del livello. Sono riuscita ad andare subito sopra e sono stata brava a gestire poi i momenti più delicati nel secondo set”. “Per tutta la partita, anche momenti più difficili, invece di lamentarmi mi sono detta di rimanere lì e di lottare punto su punto. Più tempo rimani attaccata a queste giocatrici e più migliori”, ha aggiunto Bronzetti.