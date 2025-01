Questa è la storia di un ex militare torturatore diventato politico, condannato più volte per dichiarazioni razziste e antisemite, che continua a ricevere saluti compiacenti dagli statisti francesi. Nel giorno del decimo anniversario del terribile attentato al giornale Charlie Hebdo (difensore viscerale della libertà di espressione e della lotta contro l’estrema destra), le dichiarazioni delle autorità e dei giornalisti sulla morte di Jean-Marie Le Pen all’età di 96 anni illustrano la diffusione dei suoi ideali nella società francese.

La vita di Jean-Marie Le Pen può essere riassunta in una frase: più di 60 anni di odio e di provocazioni che gli hanno permesso di ricostruire un’ideologia fascista e antidemocratica, ormai alle porte del potere.

Per capire questa traiettoria, dobbiamo tornare al contesto politico francese del secondo dopoguerra. A quel tempo in Francia, nel contesto del processo di Norimberga che ha riconosciuto il genocidio nazista come crimine contro l’umanità, diversi gruppi di estrema destra sono stati messi al bando e denunciati. Le figure del fascismo sono divise e discrete.

Negli anni Cinquanta, il giovane Jean-Marie Le Pen si arruolò nell’esercito e prestò servizio soprattutto nelle guerre coloniali francesi in Indocina (oggi Vietnam). Proprio in questo settore si sono concentrate numerose figure politiche di estrema destra, tra cui alcuni che avevano sostenuto il regime di Vichy durante la guerra. Anche politico, fu eletto deputato per la prima volta in parlamento all’età di 27 anni, nel pieno della guerra d’Algeria. Pure essendo deputato, Le Pen tornò in Algeria per sei mesi nel 1957, dove compì quotidianamente violenti atti di tortura per conto dello Stato coloniale francese contro gli indipendentisti algerini del Fronte di Liberazione Nazionale (FLN). Non è mai stato condannato per questo, nonostante le numerose testimonianze delle vittime sopravvissute e anche le prove materiali (come il pugnale della Gioventù hitleriana con inciso il suo nome, dimenticato nella camera di tortura, recuperato da una vittima).

Le Pen co-fonda il partito di estrema destra Front National nel 1972 e lo presiede per 38 anni. Il suo tono provocatorio, egocentrico e scandaloso ha suscitato ammirazione tra i suoi sostenitori e odio tra gli altri. Si è assunto il compito di “dire ad alta voce ciò che la gente pensa in silenzio”. Con questa strategia riuscì a far crescere il partito fino a farlo arrivare al secondo turno delle elezioni presidenziali contro Jacques Chirac nel 2002. Quella fu la data che segnò l’ascesa dell’estrema destra nella storia francese, anche se sua figlia, Marine Le Pen, ottenne quasi il triplo dei voti 20 anni dopo, nelle elezioni presidenziali del 2022.

In realtà, Le Pen è anche un’azienda politica di famiglia. Oggi, non solo la figlia Marine Le Pen (tre volte candidata alle presidenziali) ma anche la nipote Marion-Marechal Le Pen (ex alleata di Zemmour, oggi membro del Parlamento europeo) sono figure nazionali dell’estrema destra francese.

Pochi anni dopo la riconquista della presidenza del partito da parte di Marine Le Pen, il partito è passato da 4 a 24 deputati al Parlamento europeo nel 2014 e da 1 a 7 deputati alla Camera dei Deputati nel 2017. Oggi rappresenta il gruppo più numeroso della Camera con 116 deputati. Mentre il padre della Le Pen si preoccupava più di influenzare l’opinione pubblica francese che di puntare fondamentalmente al governo, la figlia ha beneficiato di un terreno fertile per continuare la sua opera di inserimento nelle istituzioni. Preoccupata per l’immagine e la reputazione del partito, cerca di tenere fuori i più radicali e gli ultras dalla leadership del partito, cambia superficialmente il nome del partito ed esclude il padre nel 2015.

Fino agli ultimi anni della sua vita, Jean-Marie Le Pen ha continuato a pronunciare frasi razziste, negazioniste e omofobe che hanno portato a diverse condanne. Non ha mai smesso di affermare che “le camere a gas erano un dettaglio nella storia della Seconda guerra mondiale”. I tribunali lo condannarono quattro volte per questo. All’età di 90 anni è stato nuovamente condannato per commenti omofobici. Qualche mese fa, mentre si apriva il processo contro Rassemblement National per appropriazione indebita di fondi pubblici e complicità, è rimasto a casa in malattia, ma ha passato il pomeriggio a cantare canzoni omofobe e nazionaliste con esponenti skinhead e neonazisti francesi.

Ma nulla di tutto ciò è apparso nei commenti di gran parte della stampa francese e dei rappresentanti del governo. Così la conduttrice del canale Cnews (ora di proprietà del grande gruppo industriale Bolloré, apertamente di estrema destra) riconosce “una figura della politica francese”, “un animale politico” che “ha segnato l’immaginario politico” con la sua “impressionante cultura”.

La Presidenza della Repubblica, da parte sua, si è limitata a una dichiarazione breve e poco enfatica, indicando che Le Pen “ha svolto un ruolo nella vita pubblica francese per quasi 70 anni”, ma omettendo consapevolmente di menzionare le sue numerose convinzioni e la continuità in tutti questi decenni del suo discorso razzista, antisemita e negazionista.

La figura muore 20 anni dopo le massicce manifestazioni contro l’arrivo di Le Pen al secondo turno delle elezioni presidenziali del 2002. Marine Le Pen e l’intera dirigenza del partito sono autorizzate a partecipare nel 2023 alla marcia nazionale contro l’antisemitismo, organizzata in segno di solidarietà con le vittime ebree dell’attentato di Hamas del 7 ottobre. La figura muore. L’idea politica non smette di crescere.