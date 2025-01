Neve anche a bassa quota al Sud. Nell’alto Sannio, nel Salernitano, in Irpinia, nel Potentino e anche sui monti Dauni, nel Foggiano, si è registrato un brusco abbassamento delle temperature con gelate e imbiancature. Sul Vesuvio c’è stata la prima nevicata del 2025 e domani in alcune località le scuole resteranno chiuse. L’isola di Capri è isolata causa vento. La Protezione Civile della Campania ha prorogato di 24 ore, fino alle 12 di lunedì, l’allerta meteo gialla su gran parte della regione e ha emanato un nuovo avviso per vento forte con raffiche, mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, nevicate e gelate sull’intero territorio.

Ai sindaci campani viene raccomandato di attivare i Centri Operativi Comunali, di adottare “tutte le misure di mitigazione dei rischi attesi e di prevenzione” previste dai rispettivi Piani di protezione civile e di “monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. Agli automobilisti si chiede massima prudenza se sono diretti verso le zone interne o montuose: l’indicazione è quella di mettersi in viaggio solo se dotati di pneumatici da neve.

Forti precipitazioni nevose si stanno verificando sui territori degli Alburni, della Valle del Tanagro e del Vallo di Diano, a sud di Salerno. La neve sta cadendo copiosa già dalle prime ore del mattino non soltanto nelle zone montane, ma anche nelle aree collinari a bassa quota. Situazioni più critiche si registrano a Caggiano, a Montesano sulla Marcellana e in altri comuni limitrofi. In azione mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la sicurezza delle strade principali. La Polstrada di Sala Consilina ed il Coa invitano alla massima prudenza e suggeriscono di limitare gli spostamenti.

L’isola di Capri intanto è isolata da stamattina a causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che imperversa nel golfo di Napoli. Gli ultimi arrivi e partenze dall’isola azzurra risalgono alle ultime corse marittime effettuate sabato sera. A Napoli sono state registrate raffiche di vento fino ai 100 km/h, che hanno inevitabilmente arrecato danni. Al quartiere Vomero un albero si è spezzato per il forte vento, i rami spezzati sono crollati e si sono abbattuti su tre auto in sosta all’esterno di una pizzeria. Nevica anche a bassa quota in provincia di Benevento, dove da ieri sera si è registrato un brusco abbassamento delle temperature e forti raffiche di vento.