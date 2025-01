A pochi giorni dall’annuncio della chiusura del suo programma di fact-checking (scegliendo lo stesso sistema di X), Meta ha dichiarato che a partire da oggi la società dirà addio anche ai suoi programmi per la diversità, l’equità e l’inclusione. La società madre di Facebook e Instagram, guidata da Mark Zuckerberg, in una nota interna – di cui i media americani hanno preso visione – rende noto che “il panorama giuridico e politico per gli sforzi in materia di diversità, equità e inclusione negli Stati Uniti sta cambiando” e che alcuni programmi, tra cui il Diverse Slate Approach, non sono più “attuali”.

Citando la nota interna inviata ai dipendenti, Axios ha riferito che il gigante tecnologico con sede a Menlo Park, in California, ha dichiarato che la Corte Suprema degli Stati Uniti “ha recentemente preso decisioni che segnalano un cambiamento nel modo in cui i tribunali si approcceranno al tema della diversità, l’equità e l’inclusione (Dei), e che anche il termine Dei” è sotto accusa “in parte perché è inteso da alcuni come una pratica che suggerisce un trattamento preferenziale di alcuni gruppi rispetto ad altri”. Nella pratica ciò significa che Meta non avrà più un team dedicato alla diversità e all’inclusione e l’azienda ha dichiarato che si concentrerà invece “su come applicare pratiche eque e coerenti che attenuino i pregiudizi per tutti, indipendentemente dal background”.

L’azienda porrà fine anche all’approccio diverse slate alle assunzioni, che prevedeva che per ogni posizione aperta venisse preso in considerazione un gruppo di candidati diversi. La mancanza di diversità razziale e di genere nella Silicon Valley è oggetto di discussione da tempo negli Stati Uniti. Secondo l’ultimo rapporto, grazie ai programmi sulla diversità Meta ha raddoppiato il numero di dipendenti neri e ispanici negli Usa, rispettivamente dal 3,8% e 5,2% al 4,9% e 6,7%.

L’azienda guidata da Zuckerberg, tuttavia, è solo l’ultima di una serie che ha deciso di eliminare le sue politiche per la tutela delle minoranze: tra queste figurano McDonald’s e la casa automobilistica Ford, nonché Walmart e il produttore di attrezzature agricole John Deere. Anche Amazon ha dichiarato di voler interrompere alcuni dei suoi programmi “Dei”, senza però specificare quali. In una nota del 16 dicembre ai dipendenti, che Amazon ha condiviso venerdì, Candi Castleberry – dirigente delle risorse umane – ha dichiarato che l’azienda sta “smaltendo i programmi e i materiali obsoleti“.

Dopo essere rimasto a debita distanza dai candidati alle ultime Presidenziali americane, Mark Zuckerberg sembra ormai salito sul carro di Donald Trump. Così, dopo aver accettato l’invito del tycoon per una cena a Mar-a-Lago nemmeno un mese dopo la sua vittoria alle urne, il Ceo di Meta – i primi di gennaio – ha anche orientato l’organigramma aziendale in base al nuovo vento politico. Così, dopo sette anni a capo degli affari globali del colosso dei social, l’ex vicepremier del Regno Unito e leader dei LibDem, Nick Clegg, è stato sostituito da Joel Kaplan che teneva i rapporti del colosso con i Repubblicani. Una mossa che è stata subito considerata come un primo passo in direzione della nuova amministrazione americana.