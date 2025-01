“Perché Meloni se la prende con Prodi? Perché lui ci prende”. Così Rosy Bindi, ospite insieme a Carlo Lucarelli a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 11 gennaio su Rai3 alle 20.15, ha commentato le parole della presidente del Consiglio ad Atreju contro l’ex premier dell’Ulivo. “Quando Prodi dice: ‘Piace tanto agli americani’, insomma, il rapporto tra alleati deve essere un rapporto di lealtà, non di fedeltà o di soggezione – ha proseguito l’ex presidente del Pd – Prodi è anche uno che costruisce ancora un punto di riferimento per costruire l’alternativa”, ha concluso Bindi.