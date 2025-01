La tennista britannica Emma Raducanu si è rifiutata di usare uno spray per contrastare la reazione allergica provocata dalla puntura di una “Jumping ant”, ovvero una formica della specie Myrmecia pilosula che nei paesi anglosassoni è nota appunto con questo nome, traducibile in ‘formica saltatrice’. Raducanu ha avuto una reazione allergica dopo essere stata punta, ma non vuole prendere medicinali: i casi riguardanti Sinner e Swiatek, risultati positivi ai test antidoping, hanno spaventato la 22enne che ha quindi deciso di sopportare il dolore.

La vincitrice dell’US Open 2021 è a Melbourne per disputare l’imminente Australian Open. Ma la sua avventura è cominciata male: prima un problema alla schiena, poi uno spasmo mentre si allacciava le scarpe che l’ha costretta al ritiro dal torneo di Auckland. Infine anche la puntura di una “jumping ant“. La Myrmecia pilosula, nota anche come jumping jack, è una specie di formica velenosa originaria appunto dell’Australia . È stata denominata “formica saltatrice” dall’entomologo britannico Frederick Smith nel 1858, proprio perché questa specie è in grado di saltare lunghe distanze. La puntura di una “Jumping ant” può provocare una lieve reazione locale, ma è una delle poche specie di formiche che può diventare pericolosa per gli esseri umani: le persone allergiche possono soffrire di reazioni anafilattiche.

Insomma, in particolare sulla costa orientale dell’Australia le formiche saltatrici sono note proprio per le dolorose punture. E proprio di questo ha parlato Raducanu alla vigilia del torneo di Melbourne: “Sono stata morsa da queste formiche saltatrici. Ho avuto una reazione allergica, la mia mano e il mio piede si sono gonfiati e ho dovuto ricorrere alle cure del medico. Ma ora sto bene”. La giovane tennista ha anche sottolineato come non abbia voluto utilizzare uno spray che le avrebbe alleviato i sintomi. Ciò che è successo a Sinner e Swiatek l’ha intimorita: “Siamo tutti molto sensibili a ciò che usiamo. Qualcuno mi stava dando questo spray antisettico per cercare di alleviare le punture. Ho pensato, resisterò perché non voglio correre rischi“.