Tutti in piedi a battere a lungo le mani. Così i senatori hanno accolto in Aula la notizia data dalla presidente di turno Mariolina Castellone, della liberazione avvenuta in Iran della giornalista Cecilia Sala in viaggio per tornare in Italia. Dopo Castellone ha preso la parola la sottosegretaria di Stato al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia, Maria Tripodi: “È una giornata di festa. Mi voglio soffermare sulla gioia e voglio sorvolare sulle sterili polemiche e su tutto quello che abbiamo sentito all’indirizzo del nostro governo in questi giorni di trattative”.