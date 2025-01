Buona la prima: arrivano ottimi segnali dall’esordio di Jannik Sinner sul campo di Melbourne, dove tra meno di una settimana cominciano gli Australian Open. Il numero 1 al mondo è sceso in campo contro l’australiano Alexei Popyrin, 24 del ranking Atp, nel match di esibizione il cui incasso viene devoluto alla Australian Tennis Foundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso il tennis opportunità di un futuro migliore ai bambini. Una partita amichevole utile ad ambientarsi in Australia e ritrovare il ritmo partita: Sinner ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-2), mostrando che la ruggine dopo il riposo e i carichi di lavoro sta già scomparendo.

“Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma so quanto abbiamo lavorato in queste settimane. Sono fiducioso“, ha detto il tennista azzurro dopo la sfida con Popyrin. “Il 2024 è stata una stagione fantastica ma è il passato“, ha aggiunto Sinner, evidentemente contento di essere tornato a Melbourne dove un anno fa conquistò il primo titolo Slam e cominciò la scalata alla vetta del tennis. “È una città meravigliosa, qui mi sono successe cose speciali in campo e fuori. Sono felice di essere tornato qui a giocare questo tipo di partite, anche se è solo un’esibizione. Per noi è importante provare a sentire il campo e il ritmo. Vedremo cosa accadrà all’Australian Open”, ha proseguito Sinner. Con i ringraziamenti ai tifosi arriva anche una battuta sul repentino cambiamento di condizioni meteo a cui deve adattarsi: “A Natale ero sulla neve, il primo giorno qua a Melbourne c’erano 40 gradi…”.

Come è andata la partita d’esordio di Sinner

Il passaggio dal freddo al caldo sembra averlo patito solamente il dritto di Sinner, che in qualche momento lo ha tradito. La freddezza invece è rimasta la stessa, nonostante il caldo, soprattutto nei momenti decisivi. Nel primo set il servizio del numero 1 al mondo è stato solidissimo, mentre Popyrin ha concesso palle break in quasi tutti i game e alla fine ha perso la battuta sul 4 pari, con un doppio fallo. Sinner così ha chiuso il set con un 6-4. Nel secondo parziale Popyrin ha alzato il livello (nel 2024 quando ha giocato al top ha vinto anche il Masters 1000 del Canada) e ha approfittato di un passaggio a vuoto di Sinner, che con un doppio fallo e due errori sempre di dritto ha concesso il primo break del suo 2025. Poi però è arrivata la reazione del numero 1 al mondo, che sotto 2-5 è risalito fino al 5 pari. Anche al tie-break non c’è stata storia: 7-2 per Sinner, che ora affronterà Stefanos Tsitsipas venerdì in un altro test di esibizione. L’ultimo, poi si comincerà a fare sul serio.