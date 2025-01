Tanta è l’attesa per la nuova stagione di Formula 1 che partirà nel weekend del 14-16 marzo a Melbourne, in Australia. Tra le molte novità, quella che spicca maggiormente è la presenza di Lewis Hamilton a bordo della Ferrari. Il sette volte campione del mondo quest’oggi ha compiuto 40 anni e il suo nuovo team l’ha festeggiato sui propri profili social con un breve video in cui si vede appoggiare su un tavolo una torta rossa con una candelina e la scritta ‘Auguri Lewis‘, a fianco la didascalia: “Celebriamo con stile! Buon compleanno Lewis”.

“Non potrei essere più eccitato per l’anno a venire. Passando in Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere”. Aveva scritto il britannico lo scorso 3 gennaio sul proprio profilo Linkedin, a poche settimane dalla presentazione delle nuovo monoposto in vista della stagione 2025. L’obiettivo di Hamilton sarà conquistare il suo ottavo mondiale che lo renderebbe il pilota più vincente nella storia di questo sport. Ma quando sfreccerà per la prima volta a bordo della Rossa? Secondo motorsport.com, avverrà sul circuito di Fiorano tra il 20 e il 21 gennaio a bordo della monoposto del 2022 o del 2023. Il tutto, prima della presentazione della nuova vettura, attesa il 19 febbraio. Il programma di test proseguirà negli ultimi giorni di gennaio sul circuito di Barcellona.